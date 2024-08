La compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air lancia una mossa di marketing ispirata all’All you can eat dei ristoranti: 599 euro a persona per prenotare voli illimitati (solo internazionali) per un anno verso oltre 800 destinazioni. La proposta può rivelarsi allettante per i frequent flyer, ma ci sono alcune condizioni e limitazioni da prendere in considerazione.

Leggi anche Viaggiare in aereo: ecco quali sono i voli più sicuri del mondo

Numero di voli illimitato, ma non su rotte in Italia

La Wizz All You Can Fly membership è valida per un singolo passeggero per un periodo di un anno e garantisce l’opzione di prenotare un numero illimitato di voli fino a 72 ore prima della partenza. Va sottolineato, tuttavia, che le rotte nazionali italiane sono escluse dall’offerta.

Leggi anche Addio voli a prezzi stracciati! Scopri le trappole delle compagnie low cost

Quanto costa l’abbonamento di Wizz Air

La formula proposta da Wizz Air – la prima compagnia aerea in Europa che offre questa soluzione – costa 599 euro, una cifra che si abbassa a 499 euro per la fase di lancio che dura fino a Ferragosto a mezzanotte.

Ottocento destinazioni disponibili con voli Wizz Air

Grazie a questa specie di “Interrail” dei cieli, gli abbonati potranno volare verso oltre 800 destinazioni internazionali. La rete Wizz Air si estende infatti su quasi 200 città in oltre 50 Paesi. Le mete previste – come evidenziato dal comunicato della compagnia – vanno dal Mare del Mediterraneo alle escursioni nelle Alpi Austriache, fino alle grandi capitali europee come Parigi e Londra.

Leggi anche Volare, ecco perché Finnair ha iniziato a pesare i passeggeri

Da aggiungere una quota di 9,99 euro a viaggio

La cifra dell’abbonamento può tuttavia trarre in inganno. Infatti, oltre ai 599 euro (o 499 fino al 15 agosto) andranno aggiunti 9,99 euro a persona per ogni viaggio prenotato.

Leggi anche Volare quest’estate: Ryanair verso un aumento delle tariffe

Card Wizz Air, da quando è possibile prenotare

I possessori della card potranno iniziare a prenotare voli all’interno della Wizz All You Can Fly membership a partire dal 25 settembre 2024.

Leggi anche Dormire in aereo: i consigli

Le limitazioni relative alle prenotazioni

La card «All you can fly» consente di prenotare fino a un massimo di tre voli di sola andata per giorno (24 ore). Da notare che non si potrà sfruttare la logica “last minute” decidendo di partire all’ultimo momento: il volo infatti andrà prenotato con un certo anticipo: almeno 72 ore prima della partenza. Una volta effettuata la prenotazione, non sarà possibile modificarla.

Leggi anche Viaggio in aereo con i bambini: tutti i nostri consigli

Un solo bagaglio a mano previsto dalla card

La carta a prezzo fisso della compagnia ungherese include un solo bagaglio a mano, mentre altri servizi come bagagli extra o priorità possono essere acquistati separatamente.