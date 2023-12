Code interminabili per entrare: Italia nella black list

A lcuni siti turistici rischiano di perdere parte del loro fascino a causa di code interminabili e tempi d'attesa biblici: una classifica basata sulle recensioni di Tripadvisor

Tra le attrazioni turistiche più famose del mondo, alcune sono anche quelle che richiedono più pazienza per essere visitate. Questo è quanto emerge da uno studio del sito hawaiianislands.com, che ha esaminato le recensioni su Tripadvisor di 100 monumenti, chiese e musei, cercando le parole “coda lunga”. In totale, sono state analizzate 10,74 milioni di recensioni, e i risultati mostrano quali sono le mete che generano più frustrazione tra i viaggiatori.

Torre Eiffel, London Eye e Colosseo sul podio

Al primo posto si trova la Torre Eiffel di Parigi, il simbolo della capitale francese, che ha ricevuto 4.799 lamentele per le sue interminabili file. Subito dopo, c’è il London Eye di Londra, la famosa ruota panoramica sul Tamigi, con 4756 critiche.

Il podio si chiude con il Colosseo di Roma, l’anfiteatro più grande del mondo antico, che ha suscitato 4.262 commenti negativi per le sue code.

Code e attese: siti riservati a turisti… pazienti

Tra le altre attrazioni che hanno fatto perdere tempo e pazienza ai turisti, ci sono al quarto posto Legoland Windsor Resort, un parco a tema dedicato ai mattoncini Lego, al quinto la Basilica della Sagrada Familia di Barcellona, l’opera incompiuta di Gaudì. Al sesto posto dei siti più snervanti da visitare l’Empire State Building di New York, quindi al settimo l’Alton Towers Resort, un parco divertimenti nel Regno Unito, all’ottavo scalino il Siam Park, un parco acquatico nelle Isole Canarie. Chiudono la top ten Disneyland Paris e gli Universal Studios di Singapore, un parco a tema ispirato al cinema.

Dalla Torre di Londra al Museo Van Gogh

Ed ecco, dall’11esimo al 20esimo posto, le altre attrazioni turistiche che hanno raccolto le recensioni più negative su code e tempi di attesa. Nello specifico la Torre di Londra, la fortezza medievale che custodisce i gioielli della corona; Victoria Peak, il punto più alto di Hong Kong; il Museo del Louvre di Parigi, la pinacoteca più visitata al mondo; il Burj Khalifa di Dubai, l’edificio più alto del mondo; Thorpe Park, un parco divertimenti con montagne russe e attrazioni adrenaliniche; Madame Tussauds a Londra, il museo delle cere con le statue di personaggi famosi; Chessington World of Adventures Resort, un parco a tema con zoo e hotel; il Museo Van Gogh di Amsterdam, che ospita la più grande collezione di opere dell’artista olandese; il Top of the Rock di New York, la terrazza panoramica sul Rockefeller Center; e infine Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, il tour dei luoghi delle riprese dei film della saga del maghetto.