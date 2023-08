Navratilova: “No trans nei tornei femminili”. Polemica nel tennis

S econdo Martina Navratilova non è giusto che le atlete transgender gareggino nei tornei di tennis femminili. Il caso dell'atleta trans Alicia Rowley. L'ex numero uno del mondo: "Agli Us Open non sarebbe stato permesso"

Martina Navratilova dice no all’accesso delle atlete transgender alle competizioni di tennis femminile. L’ex numero uno del mondo, nonché icona dei diritti del mondo Lgbtq+, ha espresso la proria posizione dopo che Alicia Rowley, una tennista trans, ha vinto i campionati americani femminili seniores.

Navratilova: “Tennis femminile non è per atleti maschi falliti”

La leggenda del tennis americano ha criticato l’USTA (la federazione tennis statunitense) per la sua posizione sulle atlete transgender. Martina Navaratilova ha espresso la sua opinione sui social media dopo che l’Independent Council On Women’s Sports (ICONS) – un’essociazione che sostiene lo sviluppo dello sport femminile – ha annunciato su Instagram che Rowley ha vinto il 55+ Grass Court National Championship e il National Indoor Singles and Doubles Championship. “Il tennis femminile non è per gli atleti maschi falliti, di qualunque età”, ha postato la nove volte campionessa di Wimbledon su X/Twitter definendo come “patriarcato” il fatto che “uomini biologici insistano sul diritto di competere nella categoria femminile nello sport”. “Questo non è giusto. Questo sarebbe consentito agli US Open? Solo con un documento d’identità? Non credo”, ha aggiunto la Navratilova.

L’appello di ICONS: “Sosteniamo le tenniste”

Una delle co-fondatrici di ICONS, l’ex tennista Kim Shasby Jones, ha chiesto via Twitter un cambiamento nella politica dell’USTA sulle atlete transgender. “Le donne ci stanno chiamando e chiedendo aiuto per poter giocare in modo corretto – ha scritto Kim Shasby Jones -. Si sono lamentate, non sanno a chi rivolgersi”. “Gli uomini stanno vincendo titoli nazionali, – prosegue il messaggio – prendendo il posto delle donne nel tennis di squadra e gareggiando nei tornei femminili in tutto il paese, ma esiste già una categoria per gli atleti maschi e bisogna quindi lasciare che le atlete si divertano a giocare a tennis“. “Dobbiamo far sapere alle donne e alle ragazze che giocano a tennis che meritano di essere trattate in modo equo e riconosciute per i loro risultati”, ha aggiunto la Shasby invitando un’altra leggenda del tennis, Billie Jean King, a cambiare la sua posizione sull’argomento. L’ex tennista – protagonista della storica “battaglia dei sessi” del 1973 che la vide sfidare Bobby Riggs – ha preso le parti degli atleti trans a cui non dovrebbe essere impedito di praticare lo sport.

Chi è Alicia Rowley

Alicia Rowley, 56 anni, è una tennista transgender nata uomo. Recentemente ha vinto gli USTA Grass Court Championships così come i tornei indoor di singolo e doppio agli USTA National Championships. Sul circuito ITF senior, Alicia Rowley figura al 21esimo posto in classifica in singolare e al 232esimo in doppio. Durante questa stagione, la 56enne ha partecipato a due tornei di singolare a Lexington e Germantown, vincendoli entrambi. Ha anche partecipato al torneo di doppio di Lexington, trionfando insieme alla sua compagna Andrea Rice.