Legging legs, una nuova tendenza tossica per le giovanissime

A vere cosce tanto sottili da lasciare spazio fra una gamba e l'altra: il fenomeno delle "Legging Legs", diventato virale su TikTok, è l'ennesimo invito tossico al dimagrimento e alla rincorsa di modelli estetici esasperati

L’ultima tendenza tossica che si è diffusa via social si chiama “Legging Legs” e invita le ragazzine a dimagrire in modo tale da creare uno spazio esagerato tra le cosce. Una moda pericolosa che può incentivare disturbi alimentari nelle giovanissime. Il fenomeno è diventato talmente virale da indurre TikTok a eliminare l’hashtag #legginglegs per frenare contenuti simili e promuovere l’accettazione del proprio corpo.

La diffusione del fenomeno “Legging Legs” su TikTok

Come è nato il fenomeno “Legging Legs”? Alcune ragazze hanno iniziato a condividere su TikTok video in cui indossavano pantaloni da yoga che evidenziavano lo spazio fra una coscia e l’altra. In breve tempo si è innescato un processo di emulazione che si è ingigantito fino a che il tag #legginglegs ha ottenuto oltre 33 milioni di visualizzazioni.

Una tendenza già presente negli anni 2010

Già negli negli anni 2010 sui social era apparsa fra le teenager questa mania di mostrare orgogliosamente lo spazio tra le cosce, con i blogger estetici di Tumblr che teorizzavano la formula “Legging Legs”, solo con un nome diverso. Il fenomeno è tornato in auge di recente, con le giovani della generazione Z e della generazione Alpha che hanno iniziato ad ispirarsi a un modello che è pericolosamente connesso con il rischio di disturbi alimentari.

La tendenza delle “Legging Legs” perpetua ancora una volta il concetto che esista soltanto un tipo di corpo e aspetto ideale, influenzando menti impressionabili e vulnerabili come quelle delle giovanissime. Secondo la National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders (ANAD), circa 28,8 milioni di americani sperimentano un disturbo alimentare nel corso della loro vita. I ricercatori hanno scoperto che l’uso dei social media può causare problemi di immagine corporea, tra cui disturbi alimentari e dismorfismo corporeo.

Le misure delle piattaforme social per arginare il problema

Con la proliferazione sui social di contenuti potenzialmente dannosi, i giganti dei media come Meta hanno adottato misure per reprimere i post legati ad argomenti come i disturbi alimentari, dopo essere stati accusati a più riprese di contribuire alla crescente crisi di salute mentale dei giovani. Gli utenti di TikTok hanno iniziato a criticare il fenomeno “Legging Legs” proprio per il rischio di incoraggiare l’anoressia e il dismorfismo corporeo.

Il rischio di disturbi alimentari nelle giovanissime

Secondo i dati riportati dal “New York Post”, già tra i 6 e i 10 anni le bambine iniziano a preoccuparsi del proprio peso e, quando raggiungono i 14 anni, ben il 70% delle ragazze cerca attivamente di perderlo e il 12% delle adolescenti sviluppa disturbi alimentari.

L’influencer curvy: “La cosa più stupida mai sentita”

Ashlee Rose Hartley, influencer curvy e body positive, ha condiviso su TikTok un video che ha ricevuto oltre 2,1 milioni di visualizzazioni e 900 commenti da donne che denunciano la tendenza tossica delle “Legging Legs”. “Capiamo cosa stiamo facendo alle giovani generazioni di donne? – si è chiesta la Hartley nel suo video -. Capiamo che ci sono ragazze di 15 anni che indossano leggings ogni singolo giorno e che ora sentono di non poterli più mettere perché non hanno le ‘gambe con i leggings’? È la cosa più stupida che abbia mai sentito in vita mia.” “Ho pianto nelle ultime 4 ore perché non ho le gambe lunghe e il mio ragazzo ha cercato di consolarmi per tutto il tempo”, ha commentato una follower dopo aver visto il video. “Mi dispiace sentire che provi questo – le ha risposto Hartley -. Sappi che sei bella, qualunque cosa accada”.