La difficoltà delle nuove generazioni a trovare un partner potrebbe paradossalmente risiedere nel dilagare delle app di incontri e degli stessi social media. Di fronte a una moltitudine di potenziali compagne o compagni di vita e a causa della facilità con cui possono essere manipolate le foto, i giovani adulti si sentirebbero confusi e in difficoltà nel decidere in materia di relazioni amorose. Lo rivela una ricerca di una società di ricerche indiana specializzata in biologia comportamentale, ecotossicologia e salute pubblica.

Un sondaggio fra giovani adulti sulla scelta del partner

La Ethophilia Research Foundation, ente con sede in India, sta studiando il modo in cui la digitalizzazione della società influenza il comportamento umano. Lo studio, presentato alla conferenza annuale della Society for Experimental Biology a Praga, si basa su un sondaggio condotto tra i giovani adulti in India, la maggior parte dei quali di età compresa tra 18 e 30 anni.

Il sondaggio includeva domande relative alla scelta del partner, del tipo “Ti senti confuso quando selezioni un partner per la vita?”, “Quali sono i tuoi criteri per la selezione di un partner?”, “Cerchi ancora altri partner se hai già una relazione stabile?” oppure “Ti piace passare a un”opzione migliore’ quando selezioni un partner per la vita?”.

Gli studi in corso, auspicano i ricercatori, sono tesi a comprendere meglio come si sta evolvendo la selezione del partner negli esseri umani.

Troppi stimoli rendono difficile la scelta dell’anima gemella

I ricercatori hanno affermato che sui social media gli utenti si trovano di fronte a persone che appaiono sempre più attraenti e ricche. I social – ha sottolineato il direttore esecutivo dell’Ethophilia Research Foundation Chayan Munshi – veicolano costantemente contenuti sessualmente stimolanti, creando nei giovani una certa confusione nella scelte di potenziali partner. Un’incertezza che, secondo la ricerca, interesserebbe maggiormente le donne. “La nostra ipotesi indica fortemente che l”indice di piacere’ o la ‘scarica di adrenalina’ delle relazioni stia assumendo un’importanza sempre maggiore nelle giovani generazioni rispetto alla stabilità a lungo termine“, ha affermato Munshi.