Dal divorzio al percorso di analisi, dalla trasformazione del fisico alla consapevolezza del proprio valore: Andrea Delogu si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. L’attrice e conduttrice, cresciuta da piccola nella comunità di San Patrignano, non nasconde di aver “sofferto come un cane” per riuscire a diventare la “donna che volevo essere”. La 42enne, dal prossimo autunno su Rai2 con La Porta Magica, ripercorre nell’intervista a Irene Inzaghi un momento particolarmente doloroso della sua vita: la fine del matrimonio con Francesco Montanari, celebrato nel 2016.

Il divorzio, «mi dissero sei vecchia, chi ti prende più»

Nell’intervista al Corriere Andrea Delogu si sofferma sul periodo buio che ha coinciso con la separazione da Francesco Montanari avvenuta nel 2020 «Quando ho divorziato ho avuto un periodo complicato – racconta la conduttrice -. Sentivo di aver fallito, non sapevo che sarebbe stato del mio futuro perché quella finita era una storia in cui credevo. Per mesi ho dovuto capire chi fossi. È stato un percorso molto lungo, ho pianto tantissimo, sono stata giorni interi a guardare il soffitto, non sapevo più cosa mi piaceva. Mi ricordo ancora quando il papà di una mia amica, avevo 31 anni, mi disse “sei un po’ vecchia, chi ti prende più adesso”».

Andrea Delogu: «Ho capito quanto valessi»

La Delogu, nonostante la sofferenza, non si è arresa alla logica che fa apparire le donne come se abbiano «una data di scadenza addosso». «Mi sono guardata allo specchio e ho capito quanto valessi. – dice -. Da quel momento è iniziato il mio cambiamento, ho ricominciato da me».

«Sono ingrassata e dimagrita, ma non importa»

A 42 anni, Andrea Delogu ha imparato ad accettare i cambiamenti del corpo e come affrontarli. «Sono ingrassata e dimagrita, ma non importa: sono bella anche per questo», racconta la conduttrice che sottolinea l’importanza di «imparare a conoscersi» per gestire i mutamenti del fisico che l’età inevitabilmente porta con sé: «Quando capisco che il mio fisico sta sfuggendo, anche solo per una questione di ormoni, torno in carreggiata».

«Ho adottato la filosofia di Monica Bellucci»

La conduttrice non nega «le rughette, che ancora non sono rughe, o i pantaloni che non mi si chiudono» ma dice di aver adottato la filosofia di Monica Bellucci secondo cui “Tu sei il cambiamento”. «C’è una demonizzazione del crescere che è sbagliata – dice -. Ho fatto su me stessa un percorso di accettazione. Mi sento più sexy adesso di quando avevo il fisico più tonico».

L’importanza del percorso di analisi per Andrea Delogu

La conduttrice sottolinea nell’intervista al Corriere come l’analisi l’abbia aiutata ad affrontare paure e insicurezze: «Dodici anni fa non riuscivo più a respirare, avevo attacchi di panico che non conoscevo – afferma -. In quel momento ho capito che dovevo farmi aiutare da un professionista: la mia mente ha bisogno di essere ascoltata e amata, perché non è vero che noi siamo pronti a tutto. Non dico che l’analisi ti può cambiare la vita, ma può modificare la percezione delle cose».