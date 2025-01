È passato poco più di un anno dalla morte di Matthew Perry, ma i suoi colleghi della serie tv Friends non smettono di pensare a lui. L’ultima a ricordarlo è stata Lisa Kudrow. La Phoebe della famosa sitcom ha rivelato di avere recentemente trovato un messaggio dell’attore in un contenitore per biscotti.

Il biglietto di Matthew Perry

«Il tempismo è tutto», ha detto Lisa Kudrow, precisando che l’amato Chandler Bing le aveva lasciato il messaggino quando ancora stavano lavorando sul set di Friends. «Matthew me l’ha dato alla fine del nostro ultimo episodio», ha ricordato al Drew Barrymore Show l’attrice, che oggi ha 61 anni.

Visibilmente emozionata, Lisa Kudrow ha spiegato: «Di recente ho trovato il bigliettino che ci aveva messo dentro per me. Prima non lo avevo mai aperto né avevo guardato all’interno. Ma sì, c’era un biglietto dentro e me ne ero dimenticata».

La morte di Matthew Perry

L’attrice non ha rivelato il contenuto del biglietto. Non si sa, dunque, che cosa le avesse scritto Matthew Perry. L’attore è morto nell’ottobre del 2023 all’età di 54 anni per una overdose di ketamina. Cinque persone sono state incriminate e accusate per l’accaduto. Nel frattempo, di recente è stata venduta la villa di Los Angeles dove Chandler viveva e dove è stato trovato morto nella piscina.

Un paio di settimane dopo la scomparsa di Chandler Bing, Lisa Kudrow ha pubblicato una foto di loro nel 1994 e lo ha ringraziato per la loro amicizia e per averla fatta ridere fino alle lacrime.

L’addio di Lisa Kudrow

«Hai suggerito di giocare a poker e lo hai reso molto divertente, proprio mentre iniziavamo a legare. Grazie», ha scritto su Instagram Lisa Kudrow, «grazie per avermi fatto ridere così forte che mi facevano male i muscoli e le lacrime mi scorrevano sul viso ogni giorno. Grazie per il tuo cuore aperto in una relazione a sei che richiedeva costantemente compromessi. E un sacco di confronto. Grazie per esserti presentato al lavoro quando non stavi bene e poi per essere stato assolutamente brillante. Grazie per i migliori dieci anni che una persona può vivere. Grazie per esserti fidato di me».

