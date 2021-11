Chi l'ha detto che per fare bella figura bisogna per forza spendere una fortuna? Ecco 10 regali low cost ma bellissimi da mettere sotto l'albero

I regali di Natale economici ma belli

Caccia ai regali di Natale? Come ogni anno, il conto alla rovescia alla Vigilia si accompagna all’ansia di cercare e trovare il l'idea regalo di Natale giusta per tutti ci travolge. Farsi prendere dall’ansia però non serve: basta infatti organizzarsi con un po’ d’anticipo per scovare tante idee carine, anche a prezzi contenuti, magari sotto i 20 Euro.

La questione è proprio questa: c'è tutta una gamma di amici, conoscenti e colleghi a cui ci fa piacere fare un regalo di Natale, (in realtà soprattutto regali per le amiche) che per forza di cose deve essere un pensierino low cost per Natale. Un po' per motivi di budget, ma anche di opportunità (ricordati che un regalo dispendioso se fuori luogo può mettere a disagio chi lo riceve).

Piccoli regali di Natale: le tendenze 2021

Quali sono i trend per i regali di Natale del 2021? Cosa regalare a Natale spendendo poco? Per fare regali piccoli e originali puoi optare per gadget tecnologici oppure oggetti curiosi ma utili da sfruttare in casa, e che puoi facilmente scovare online. Se sei a corto di idee, prova a dare un'occhiata anche alla speciale sezione di Amazon dedicata ai regali

Oppure puoi andare sul classico, come le agende e gli articoli di cancelleria (soprattutto se sai che il destinatario del regalo ne è appassionato), o scegliere un regalo beauty se sai che le tue amiche apprezzano trucchi e prodotti di skincare. Anche il calendario dell'Avvento può essere una bellissima idea regalo, ma ricorda che va regalato a inizio dicembre.

Ad ogni modo la prima regola per non sbagliare è puntare sui grandi classici, che non significa scegliere un regalo banale quanto piuttosto puntare su un dono accattivante ma allo stesso tempo utile. Un esempio? Il diffusore di essenze per la casa ha sempre un’allure raffinata e può essere un pensiero carino tanto per la collega d’ufficio quanto per la suocera o la cognata.

Tra i regali piccoli ma belli da non sottovalutare anche le proposte hi-tech, come le cuffie wireless per l’amica perennemente al telefono o il cappellino con connessione bluetooth per il nipote che non si separa mai dal suo smartphone: sono idee pratiche e unisex ma comunque al di sotto dei 20 euro.

Regali di Natale: i più economici li trovi online

Che tu sia organizzatissima e quindi dedita ai regali fatti con largo anticipo (magari comprati al Black Friday), o che tu sia una inguaribile ritardataria da regali fatti all'ultimo minuto, lo shopping online è comunque una risorsa preziosissima. Sappiamo tutti benissimo quanto può essere frustrante aggirarsi per negozi nel periodo natalizio, con le strade trafficate, i negozi impraticabili e una scelta comunque limitata, che ci porta a volte a fare regali poco pensati.

Il nostro consiglio? Stila una bella lista di idee, fai le tue ricerche online e ordina tutto per te. Alla lista di idee ci pensiamo noi: di seguito trovi 10 regali di Natale economici, idee piccole e poco impegnative, ma allo stesso tempo bellissime e ricercate che possono sorprendere amici, parenti, colleghi e chi vuoi tu.

Buona lettura e buono shopping!

Il diffusore per la casa

Un'idea sempre gradita? Il diffusore di essenze per profumare gli ambienti di casa. Quello che trovi su Amazon ha una gradevole profumazione e soprattutto un packaging super raffinato: invece dei classici bastoncini, dalla bottiglietta spuntano i rami dell'albero della vita.

La Moleskine per il nuovo anno

Un must assoluto dei regali natalizi, è sicuramente l'agenda per il nuovo anno. Per non sbagliare, allora, punta sulla classica Moleskine ma in una speciale limited edition come quella dedicata ad Harry Potter. Con la copertina rigida e le pagine color avorio, contraddistinte dagli ormai intramontabili angoli arrotondati, questa Moleskine farà la gioia dei più appassionati fan del celebre maghetto.

Oltre all'agenda un regalo utile e gradito può essere un bel calendario, qui la nostra selezione:

I sottobicchieri decor

Vuoi regalare qualcosa per la casa di utile ma allo stesso tempo un po' diverso dal solito? I sottobicchieri possono essere la scelta giusta: oltre ad avere un prezzo contenuto, sono utili sia per evitare di danneggiare i mobili appoggiando bevande calde o fredde, sia per regalare alla tavola un personalissimo tocco di colore. Le 6 superfici, una diversa dall'altra, sono in metallo mentre il fondo è in sughero.

La selezione natalizia di tè

Un regalo intramontabile per far contenta la suocera, la zia o l'amica tea time-addicted? Naturalmente la special box in edizione natalizia contenete diverse varietà di tè perfette per le feste. Le bustine sono inoltre racchiuse in divertenti soggetti che è possibile appendere anche all'albero di Natale.

Gli auricolari bluetooth

Per l'amica sempre al telefono o il fratello hi-tech, un'idea intelligente (ed economica) può essere quella di puntare su un paio di auricolari bluetooth. Quelle di Yobola hanno un design leggero e compatto ma anche una tecnologia avanzata integrata che assicura una connessione forte e un potente effetto bassi. Pratici e funzionali, sono disponibili in bianco, rosa e nero... per fare felici proprio tutti.

E se vuoi dare un'occhiata ad altri modelli, ecco altre cuffie bluetooth interessanti:

Il set di tazzine

Per una coppia di amici, un'idea carina ma allo stesso tempo economica può essere il set di tazze decorate in ceramica smaltata. Il set fa parte della collezione "Le Casette di EGAN", ispirata ai paesi ed ai borghi italiani, ai loro vicoli ed ai loro abitanti.

Il cappello bluetooth

Per i più giovani un'idea sicuramente azzeccata può anche essere il cappello con connessione bluetooth integrata. Pensato per essere colleagto allo smartphone, consente di effettuare chiamate a mani libere ma anche ascoltare la propria musica preferita. Il tutto mantenendo sempre la testa al caldo.

L'organizer magnetico

Per l'amica che dimentica sempre scadenze e appuntamenti, il regalo giusto è il divertente organizer magnetico da attaccare al frigo. Con tanto spazio per scrivere, consente di tenere sempre sott'occhio gli appuntamenti della settimana, personalizzando ogni pagina con calamite e pennarelli colorati.

Il set per la beauty routine

Perfetto per la mamma ma anche le amiche, il set di bellezza di Omia è pensato per assicurare una pelle morbida, pulita e idratata. A base di mandorla e malva, contiene una crema viso, un latte detergente e anche una morbida fascia in ciniglia per fermare i capelli durante la skin care quotidiana e un pratico beauty per tenere in ordine il make-up.

Le tovagliette vintage

Infine, un'idea utile per la cucina ma allo stesso tempo accattivante, può essere il set di tovagliette all'americana in stile vintage. Con quattro diverse immagini che sembrano uscite da un caffè anni Cinquanta, saranno perfette per aggiungere un tocco di design al momento della colazione.

