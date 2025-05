“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”: vale per la celebre canzone di Antonello Venditti come nei trend che scandiscono il passare del tempo. Vedere per credere queste 6 tendenze passate di moda che sono tornate a riaffacciarsi nella scena dello street style internazionale. Ad avere la maggiore sono i diktat in fatto di scarpe: décolletées spuntate, stivali in denim e mules dalla punta squadrata sbloccano ricordi su ricordi, tutti appartenenti agli anni Novanta e Duemila. E della stessa decade sono anche i pantaloni con gli spacchetti (li avevi forse dimenticati?), le giacchette in ciniglia e gli zainetti con chiusura a cordino. Pronta per un excursus indietro nel tempo?

Tendenze passate di moda: le décolletées open-toe

Negli anni Duemila sono state una ossessione, le ricordi? Le décolletées open-toe, oppure “spuntate” (come chiamarle si voglia), tornano a dettare tendenza nello street style di questa stagione. Il merito, a dirla tutta, è della passerella della sfilata Miu Miu primavera-estate 2025: le décolletées open-toe sono tornate. E si indossano con gli scaldamuscoli (ma solo finché non arriverà definitivamente il caldo).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Tendenze passate di moda: i pantaloni con gli spacchetti

A cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, i pantaloni con gli spacchetti laterali (specialmente quelli nella variante pinocchietto) hanno dettato legge. Oggi fanno ritorno nello street style parigino, conferendo ai look (anche) un je ne sais quoi di particolarmente sofisticato. Ci sono mancati davvero o in realtà non sono mai passati di moda? Qualsiasi sia la reale risposta, noi non vediamo l’ora di tornare a sfoggiarli. Bastano una T-shirt bianca e semplici slingback di colore nero per creare il perfetto look casual chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Gli zainetti morbidi con la chiusura a cordino

C’è stato un momento negli anni Duemila in cui non si è visto altro. Zainetti morbidi e con chiusura a cordino praticamente ovunque. Perché sono pratici, comodi, versatili. Ideali per una giornata dinamica in città, tra mille servizi e cose da fare. Eccoli fare ritorno, nei look dello street style newyorkese. Ci piacciono? Ma sì, dai. Oltre il fascino indiscusso delle più intramontabili borse cult, a un accessorio versatile come questo non diciamo di no.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Tendenze passate di moda: le giacche di ciniglia

Grandi compagne di stile negli anni Novanta, le giacche di ciniglia coloratissime sono ancora vive nell’immaginario di chi ha vissuto e testimoniato la moda di quella decade. In una parola sola, cristallizzate (nel tempo). Ora è lo street style a decretarne il ritorno indiscusso tra quelle che annoveriamo come tendenze passate di moda che ancora solleticano la nostra fantasia. D’altronde, basta osservare questo ensemble per rendersi conto di quanto siano ancora attuali.

Le mules con la punta squadrata

Le indossava la mamma, forse la nonna. Si chiamano anche sabot, ma alla moda piace chiamarle mules. Insomma, sono loro: la tendenza scarpe che questa primavera 2025 viene a far parlare di sé in combinazione con la punta squadrata e la suola abbastanza flat. Comode, versatili, ideali sotto i jeans ma sorprendentemente chic e sofisticate sotto gli abiti in stile lingerie o le gonne in denim. Diamo loro il bentornato dagli archivi delle precedenti stagioni.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Tendenze passate di moda: gli stivali in denim

Tra le tendenze passate di moda c’è un diktat che, in fatto di scarpe, continua a essere sempre straordinariamente attuale. Il segreto del suo successo è ancora sconosciuto, ma chissà che non abbia a che fare proprio con l’immaginario (decisamente cool) costruito da star della musica come Beyoncé e Madonna. Sì, perché le due artiste agli stivali (texani) in denim non hanno mai detto di no. Oggi li ritroviamo di nuovo protagonisti dello street style di questa stagione, nella versione con tacco stiletto. Che riaccoglierli al cospetto del tuo guardaroba valga la gioia e mai la pena.

Foto Launchmetrics/Spotlight

