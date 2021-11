Chi l’ha detto che per fare una sorpresa gradita sia necessario spendere una fortuna? Abbiamo trovato 10 regali divertenti e low cost con cui fare felici amici e parenti

Regali di Natale sotto i 10 Euro

In queste settimane pre-natalizie una guida ai regali economici o addirittura super low cost è fondamentale. Amici e parenti sono tanti e non vorresti deludere nessuno, ma da qui a vedere i nefasti effetti dei regali di Natale sul conto corrente è un attimo: bisogna puntare su piccoli pensierini di Natale.

Quello che ti serve è un pugno di idee d'effetto - nonostante il prezzo piccolo. Punta su regali originali: l'effetto sorpresa è fondamentale per un'idea riuscita. Possono bastare pochi euro - se usati bene - per stupire amici e parenti e fare tutti felici. Comincia col dare un'occhiata alle offerte di Natale su Amazon, e se non hai ancora le idee chiare dai un'occhiata alla selezione che abbiamo fatto per te qui sotto!

Il planning da scrivania di Star Wars

Per gli appassionati della celebre saga di fantascienza, un regalo spiritoso ma anche utile, può essere il planning da scrivania su cui annotare scadenze e appuntamenti. Pratico e funzionale, include 54 fogli a strappo per coprire l'intero anno, con una grafica ispirata al mitico Grogu.

La candela chic

Un'altra idea utile ma allo stesso tempo raffinata e low budget, per le amiche o per le colleghe, può essere la candela profumata. Caratterizzata da una fragranza calmante e antistress, è realizzata in cera di soia naturale e viene fornita in una confezione speciale, perfetta come regalo.

Il set di creme per le mani

Le creme per le mani, in inverno, sono sempre un regalo gradito. Nel set che trovi online ce ne sono ben tre, a base di ingredienti organici e naturali come burro di karitè, olio di argan, vitamine e minerali. Caratterizzate da fragranze fresche e dolci, saranno perfette da tenere in borsa per avere mani sempre morbide e idratate.

La spianatoia furba

Per chi ama cucinare un'idea carina e low cost può essere anche la spianatoia da appoggiare sul tavolo per impastare. Realizzata in silicone, ha un design innovativo con la stampa delle varie quantità e le indicazioni sul volume dei liquidi e dei grammi, così non serve nemmeno la bilancia. Più comoda di così...

Il gioco Montessori per i più piccoli

Non sai cosa regalare ai bimbi delle tue amiche? Niente paura, anche con un badget low cost puoi trovare delle idee simpatiche ma soprattutto intelligenti. Tra queste, La mia casa di Lisciani Giochi: ispirato al metodo Montessori, il gioco contiene una casetta 3D da montare con 15 elementi sagomati, per sviluppare l'autonomia, la concentrazione, la logica e anche la manualità fine (età 3-6 anni).

Il quaderno della gratitudine

Hai mai sentito parlare del diario della gratitudine? Si tratta di un quaderno su cui annotare, ogni giorno, le cose per cui si è grati e che ci hanno fatto felici: un esercizio che aiuta a pensare positivo e a focalizzarsi sui propri obiettivi. Potrà essere allora un regalo davvero perfetto per le amiche.

La scatola di cioccolatini retrò

I cioccolatini, è vero, sono un regalo classico ma basta sceglierli in una confezione accattivante per trasformarli subito in una dolce coccola da dedicare a chi ami. La scatola in latta di Pernigotti ha una grafica vintage che ricorda quelle di una volta e all'interno gli intramontabili gianduiotti dal gusto morbido e cremoso.

I tagliapasta natalizi

Per fare felice l'amica che ama cucinare, scegli invece un set di tagliapasta a tema natalizio. Quello di Decora comprende due stampi in plastica, la casetta e l'omino di Pan di Zenzero, perfetti per realizzare biscotti e sagome dolci ma anche preparazioni salate.

La selezione di tè

Cerchi un regalo classico ma al tempo stesso raffinato senza spendere troppo? Una buona selezione di tè può essere l'idea giusta. Nella confezione di Vahdam ce ne sono 15 diversi tipi, tra tè verde, classico inglese ma anche versioni al cardamomo, alla cannella o alla menta. Regalo consigliato anche per la suocera amante del classico tè delle 5.

Il balsamo per la barba

Infine, un pensierino utile per lui può essere il balsamo barba King C. Gillette a base di burro di cacao. Pensato per lasciare la pelle morbida e liscia, può essere utilizzato per ammorbidire la barba senza risciacquo o come maschera. In più, si presenta in una confezione di metallo very chic.

Hai mai pensato di realizzare i regali di Natale con le tue mani? Se hai un po’ di tempo a disposizione e ami metterti alla prova con lavoretti hand made o ricette prelibate, il Natale potrebbe essere l’occasione giusta per accontentare tutti... portafoglio compreso!

Dalla sciarpa di lana ai cioccolatini gourmet fino alla ghirlanda per la tavola delle feste, le idee da realizzare in casa sono davvero tantissime. Ti basterà seguire qualche tutorial sul web o sbirciare tra le vetrine di Pinterest per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze, da confezionare - ovviamente - in tipico stile natalizio.

Amici e parenti non potranno che apprezzare un regalo così speciale e tu avrai sicuramente risparmiato.

