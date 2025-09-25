Da qualche tempo era ombroso e sfuggente. Si aggirava per casa torvo, quasi ostile. Parlava poco, mai di sé. A domanda diretta («Come stai? Ti vedo strano») rispondeva evasivo («Tutto bene. Tutto sotto controllo»). Era stranamente taciturno, inghiottito dalle sue ossessioni («Non c’è bisogno di stendere il bucato in ordine cromatico» «Invece è, importante, tu non capisci perché sei sciatta»). Inizialmente l’ho ignorato perché l’esperienza mi ha insegnato che scandagliare l’animo maschile è una pratica controproducente. Le settimane passavano e lui si addentrava sempre più nel tunnel delle sue paturnie.

Il primo sintomo: questi mariti non sorridono più

Ho cominciato a vacillare. Com’era possibile? Lui, mio marito, solitamente, coriaceo e solido, anima razionale della nostra coppia di lungo corso, argine dei miei vortici, si stava trasformando in un signore senza sorriso che non riconoscevo. Nel mio delirio solipsistico questa metamorfosi significava una cosa sola: «Ti sei stufato di me e vuoi lasciarmi?». Lui alzava gli occhi al cielo, faceva no con la testa e proseguiva il suo lavoro allo stendipanni: mutande bianche, calzini grigi, maglietta azzurrina, pantaloni, blu, felpa nera e via così. «Ti sei innamorato di una trentenne?» «No». Boxer gialli, reggiseno beige, asciugamano marrone. «Peggio! Di una tua studentessa? Quanti anni ha? Ventidue? Venti? Se è così, voglio, saperlo!». Sguardo esasperato, federe gialle, lenzuola arancioni, asciugamano rosso.

Si sentono inutili ma non lo confessano

L’ho preso per sfinimento e, quando i panni da stendere si sono esauriti, lui mi ha spiegato. Il problema non ero io e nemmeno le lusinghe di un’amante acerba. Il problema erano i figli. «In che senso?» «Sono cresciuti». «E meno male! Li avresti voluti sempre piccoli?» «No. Però, ora che sono grandi, non hanno più bisogno di me, di noi. Hanno la loro vita, i loro amici…». Mio marito ha la sindrome del nido vuoto prima ancora che la prole lo abbandoni veramente. «Certo, vivono ancora a casa ma, in pratica, sono sempre altrove. E tutto lo spazio che occupavano, fisico e mentale, ora è improvvisamente libero».

I padri possono accusare il colpo più di noi

E questo bianco da riempire con parole, gesti e disegni nuovi, gli fa paura, anche se lui non lo ammetterà mai. Troppo impegnata a governare le mie angosce, non ho visto arrivare le sue. Eppure anche loro, padri, uomini perbene, compagni responsabili, possono smarrirsi al cospetto del tempo che passa. Anche loro possono avere nostalgia della stagione dell’accudimento intensivo, di quei bambini paffuti che si sono fatti quasi uomini. A volte, come nel nostro caso, possono accusare il colpo più di noi.

Si torna a essere coppia per liberarsi dalle nostalgie

La sfida è lasciare andare l’infanzia dei figli, inventandosi nuovi giochi e nuovi modi di stare insieme. La sfida è tenersi stretti e seminare fiori e passioni da far crescere nel nostro giardino. La sfida è lasciare lo stendipanni al suo destino e uscire fuori a riscoprire il mondo.

