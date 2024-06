Ariete (21/3-20/4)

PRIMA TU Per troppo tempo sei rimasta legata a impegni e cose da fare, per questo l’estate ti sorprende mentre sei alla ricerca di una rivincita, proprio quando hai voglia e bisogno di ritrovare i tuoi spazi. Marte è gentile aiutandoti a fare di meno per vivere e nutrirti anche di parole, discorsi e situazioni che ti faranno sentire nuovamente importante e capace di riprenderti la scena. In luglio, però, accetta di dover dedicare ancora un po’ di tempo alle decisioni di famiglia: fallo e basta, ma senza mai rinunciare al piacere e a ciò che sa distrarti. Poi la luna nuova dei primi di agosto ti renderà meno sensibile ai desideri di qualcuno, convincendoti che puoi e devi trovare del bello nel tuo presente. Immagina di colorare ogni cosa per riuscire a viverla al meglio.

Il tuo incontro fortunato: nessuno, meglio del Sagittario, sa come rapirci e portarci lontano da quei pesi che in estate non hanno un senso o una ragione di esistere. Fidati dell’avventura.

Toro (21/4-21/5)

CASA DOLCE CASA Cerchiamo l’estate tutto l’anno per poi scoprire il valore e la forza della nostra intimità, delle cose o persone che, in fondo, ci dispiace lasciare. E il Toro sa bene quanto siano comode le abitudini. Meglio insomma non importi nulla di speciale evitando di allontanarti per troppo tempo da chi ami, dalle consuetudini che, per uno strano scherzo delle stelle, potresti apprezzare. Concediti fughe e pause frequenti ma mai troppo lunghe, così da ritrovarti spesso alla base per godere di un certo equilibrio. In agosto usa modi e linguaggi affettuosi con le persone che contano, aprendoti a un confronto leale e sincero. Dopo Ferragosto sarai incerta se essere concreta oppure sognatrice, nel frattempo non accettare scelte o imposizioni da parte di nessuno. Evita gli eccessi social, dai la precedenza a una giovialità ristretta, con le persone di cui ti fidi.

Il tuo incontro fortunato: la tua estate ha voglia di portare ogni cosa all’essenziale, tagliando ogni eccesso, senza mai esagerare. Puoi ispirarti a una persona della Vergine.

Gemelli (22/5-21/6)

ACCENDI IL RITMO La tua estate vive ritmi intensi, note speciali che ti vedono muoverti alla velocità della luce. Marte e Giove abitano proprio insieme a te e accelerano i tempi e i modi del presente, spingendoti a ricercare un divertimento che muove tutto accendendo idee e buoni propositi. Concediti la danza, regalati la pura espressione fisica: fai della ginnastica che liberi e soddisfi le tue grandi energie. In agosto Mercurio sarà retrogrado, ecco perché ti sentirai un po’ meno convinta di ciò che fai, ma sarà il momento giusto per allontanarsi da tutto e smettere di fare. Niente panico: quando tornerà Mercurio sarai nuovamente tonica e brillante, così da non rischiare nulla, da non sbagliarti mai con la ripresa.

Il tuo incontro fortunato: hai bisogno di chi sa conciliare leggerezza e intelligenza, con un giusto distacco. L’Acquario sa come si fa.

Cancro (22/6-22/7)

LA VITA È ADESSO L’estate ti porta un messaggio, un’esigenza, un desiderio. Luglio debutta con una bellissima Luna Nuova nel tuo segno, e le stelle ti danno la parola, chiedendoti di decidere usando solo il tuo stile e la tua dolcezza. Smetti di credere in certi sogni (Nettuno ti ha delusa) e vivi di cose concrete, gesti che lasciano il segno, riscontri. Non sarà faticoso: al contrario saprai muoverti benissimo tra azioni e reazioni che definiranno, finalmente, certe posizioni, mettendo a fuoco alcune verità. Concediti, però, anche del tempo per vivere, per inventare. Regalati buon cibo e lunghe cene piacevoli, condivise con gli amici, con chi ti vuole bene. Lasciati andare al divertimento e all’allegria, per celebrare l’estate e le tue prossime ambizioni.

Il tuo incontro fortunato: confrontati spesso con uno Scorpione, una persona di quel segno sa dirti ciò che pensa e non ti illuderà mai.

Leone (23/7-22/8)

PASSIONI STELLARI Luglio è per te il tempo in cui lo spirito divora la libertà, con notti vissute a piedi nudi inseguendo stelle e desideri. Venere e Mercurio ti stanno vicini, così tanto da rendere intensi i pensieri e sensualissimi i movimenti. Vestiti di passione per non sprecare l’occasione che davvero non ti aspetti (Urano fa gli scherzi), perché il cielo gioca spesso sull’imprevisto, facendoti però bellissime sorprese. Agosto sarà, invece, il tempo delle iniziative, un momento fatto di riflessioni e scelte da fare tutte d’un fiato. Punta in alto con il destino a cavallo tra luglio e agosto, mentre cioè Giove protegge la tua fortuna. Prova, poi, a fare chiarezza con chi ami subito dopo Ferragosto, così da non lasciare che crescano dubbi o sospetti.

Il tuo incontro fortunato: un Ariete è la giusta compagnia, il suo innato entusiasmo ti insegna a credere nei miracoli del destino.

Vergine (23/8-22/9)

PAUSA DETOX Marte è un’energia che pesa, ti chiede parecchio in termini di impegno e manda in rosso la tua riserva vitale. Per questo l’estate della Vergine raccomanda relax, cose facili e comode, così da poterti ricaricare, e non sentirti sotto pressione persino mentre sei in vacanza. Riscopri la bellezza delle passeggiate, fallo per allontanarti da tutto ciò che ti stanca e riconquistare una nuova calma interiore. Immergiti in quel silenzio che può cambiarti la prospettiva e insegnarti come tutte le cose più importanti si rompano senza fare rumore. Il cuore si prenderà qualche rivincita verso l’8 di luglio e, poi, nelle prime due settimane di agosto, quando ti conquisteranno facendo leva sulla dolcezza. Puoi perfino accettare qualche compromesso, pur di non farti mancare nulla di ciò che più ti rende felice.

Il tuo incontro fortunato: hai bisogno di qualcuno che sappia gestire qualche tuo problema alleggerendoti di responsabilità. E chi è più adatto se non un tostissimo Capricorno?

Bilancia (23/9-22/10)

QUANTI AMICI! È bello vivere di entusiasmi, respirando tutta la fortuna di un Giove amico, nelle calde passioni (e giornate) estive. Le stelle ti chiedono solo di avvicinarti un po’ di più al tuo destino, allargando gli orizzonti, incontrando chi sa allenare la tua propensione verso la socialità. Apri subito mente e cuore a tutto ciò che ti viene incontro, magari facendo gruppo sotto l’ombrellone o scoprendo nuove amicizie. Dai anche, però, un senso e uno scopo alla stagione imparando piccole cose e scoprendo realtà inedite. Le tue destinazioni ideali? Affollatissime ma anche capaci di regalarti qualche spazio per riflettere, per fare ordine tra le emozioni, così da mantenere ogni promessa. Alterna qualche ora di yoga a quelle notti che obbligano ogni anima a essere felice.

Il tuo incontro fortunato: un Gemelli sa assicurarti il giusto equilibrio tra pensiero e azione. E tu, in questo momento, hai bisogno di crescere curiosando.

Scorpione (23/10-21/11)

GRUPPO VACANZE Il tuo cielo vacanziero sembra voler mettere al centro di ogni cosa le persone, gli amori e le amicizie, rendendoti ancora più sensibile a ogni tipo di relazione. Dunque immagina destinazioni e situazioni da condividere, evitando fughe in solitaria, e concedendoti spesso il lusso di complici su cui contare. Immergiti nel caldo caos di popolatissime cene estive, di persone incontrate per caso con cui trascorrere tutto il tempo che serve. Apprezza il piacere delle parole che sanno di vacanza, di quei discorsi dove raccontarti imparando anche a conoscere chi hai davanti. La leggerezza conquisterà il tuo presente dalla seconda metà di luglio in poi, rendendoti poi coraggiosissima intorno a Ferragosto. Forse obbligandoti a chiarire e a non esagerare poco prima del ritorno alla normalità. La noia? Impossibile.

Il tuo incontro fortunato: hai bisogno di scambiare idee e parole in totale libertà, seguendo l’istinto. I Pesci sanno ascoltare e danno soddisfazione.

Sagittario (22/11-21/12)

AH, L’AMOUR Marte e Mercurio, entrambi in posizione delicata, sembrano sinceri quando dicono che l’estate del Sagittario è all’insegna della condivisione. Per essere felice, coinvolgi le persone a cui tieni e che ti sono vicine. Ama a perdifiato, ma dai sempre la giusta importanza solo a chi la merita, evitando di trascurare un’occasione che può presentarsi, certi gesti o quei dettagli che trasformano ogni cosa in amore. Concediti lunghe fughe romantiche, lasciando che sia l’altro a scegliere la destinazione e fai un piccolo passo indietro per ridare importanza ai veri compagni di vita. La tua dolcezza convincerà qualcuno a non avere fretta nella seconda parte di luglio, ma poi, in agosto, sarai tu a dover rallentare per dare ragione a chi diventa particolarmente romantico.

Il tuo incontro fortunato: se devi lasciare che siano gli altri a condurre il gioco, un Leone è la persona giusta. Non ama chiedere il permesso.

Capricorno (22/12-20/1)

COGLI L’ATTIMO I dubbi di Saturno ti promettono un’estate che dovrebbe essere anche un po’ prudente, cioè fatta di considerazioni attente per capire meglio ogni cosa prima di affrontarla. Dovrai osservare e lasciarti coinvolgere da quello che fanno o ti domandano gli altri, rinunciando alla prima mossa e a metterti in gioco troppo in fretta. Meglio praticare un’attività fisica che ti aiuti a scaricare le tensioni, ma anche a dosare bene la tua forza rilassando muscoli e pensieri. Potresti sentirti un po’ scarica dopo la metà di luglio, dunque progetta un agosto che si concede anche l’ozio, per non essere sempre di corsa. Segui una alimentazione sana e cerca soddisfazione in altro, suggerendo al cuore di non essere così ambizioso, ma di vivere il momento senza guardare a un futuro forse troppo pigro.

Il tuo incontro fortunato: se vuoi stare comoda, il tuo compagno estivo è del Toro. Con lui hai due garanzie: niente è subito, nulla è stressante.

Acquario (21/1-19/2)

BE HAPPY! Hai davvero bisogno di lasciare andare certe questioni materiali, e abbandonare le solite preoccupazioni per vivere liberamente la tua migliore energia estiva. Allenati a sciogliere dubbi e insicurezze per alzare la tua vibrazione interiore. Prima di tutto migliora il tono muscolare per piacerti di più, e dare ragione alla materia, ma in modo bello e piacevole. Potrai anche contare sulla potente amicizia di Marte, con quel coraggio che ti aiuterà a non rinunciare mai all’armonia, forse per rispondere a una Venere che si aspetta molto da te. Non cedere all’impazienza, a Ferragosto, coltivando invece una sana capacità di aspettare, di accogliere sempre chi ti provoca o mette alla prova la tua pazienza.

Il tuo incontro fortunato: la Bilancia sa rendere perfette e adorabili le relazioni. Con questo segno impari a dare il meglio in coppia e con gli altri.

Pesci (20/2-20/3)

SPAZIO AI SOGNI Mai come quest’anno la libertà delle vacanze può darti e insegnarti tanto. Sei sempre alle prese con un Saturno che impone vincoli e regole, ma senza spiegarti il perché e darti qualcosa in cambio. Per questo le distanze estive sono la migliore risposta a un presente che ha il fiato corto, ad abitudini che ti vanno improvvisamente strette e alle solite compagnie che annoiano. Spingiti oltre con mete e orizzonti, fallo anche quando qualcuno vorrebbe tenerti vicina, mai troppo lontana dalla tua comfort zone. Se ami l’avventura pianifica trekking o viaggi in una zona che non conosci e con persone che si nutrono di fantasia, così da raccoglierne tutto l’incanto, e scoprire qualcosa di diverso. Cuori allo sbaraglio in luglio, poi però dovrai confrontarti con i dubbi di qualcuno.

Il tuo incontro fortunato: gioca all’estasi con un dolcissimo Cancro, che sa darti freschezza e empatia. Lui colorerà le tue giornate estive e ti farà sentire sempre al posto giusto.