Classe ed eleganza, il ritorno delle spille: come abbinarle?

Accessorio amatissimo sui red carpet e immancabile tra i reali, ma non serve essere una star per sfoggiarlo: la spilla è un dettaglio prezioso a cui non potrai più rinunciare…

Non solo foulard raffinatissimi o accessori per capelli veramente cool: per impreziosire il tuo look prova le spille. Per valorizzare il tuo outfit basta un dettaglio prezioso, che è l’ideale anche per donare un tocco di grinta in più alla tua solita giacca o a quel pantalone dal gusto basic. Insomma, evita che le tue spille si impolverino rinchiuse nel cassetto: è il momento del loro grande ritorno e non potrai più farne a meno.

Un accessorio eterno e mai fuori moda

Luccicanti, dal fascino retrò ma ammaliante, fini ed eleganti: le spille sono un accessorio immancabile per un outfit che sia davvero mozzafiato. Di sicuro anche tu conservi nel tuo portagioie una spilla gioiello, magari ereditata dalla mamma o dalla nonna. Il problema però è che probabilmente neppure te lo ricordi… Fai ordine, svuota i cassetti e preparati a sfoggiare le tue spille più belle. Puoi optare per uno stile semplice ed essenziale, che non pecca in eleganza e si abbina facilmente sia ai look più estroversi, in vista di una serata speciale, sia a quelli più casual, per dare un po’ di vivacità al tuo quotidiano.

Se preferisci un tocco più ricercato e di estrema raffinatezza, meglio spille perlate o indiamantate… Per un outfit da vera regina.

Le spille conquistano un posto nell’alta gioielleria. Puoi trovare un’infinità di fantasie, dai fiori agli animali, come l’ape scelta dalla regina consorte Camilla Parker Bowles. Ma non solo: le Maison di alta classe celebrano il fascino del mare, realizzando spille che omaggiano le onde e le sue creature, dalle tartarughe ai cavallucci marini, fino alle sirene. Una vera ode alla natura, che da sempre si rivela un’inesauribile fonte di ispirazione. Ecco allora che abili artigiani trasformano in gioielli la leggerezza delle onde e la bellezza della natura. Le pietre, a cui si aggiungono spesso splendidi diamanti fancy, si susseguono armoniosamente e danno vita a un gioiello prezioso che è una vera aura di luce.

Il ritorno delle spille: come abbinarle e renderle glamour

Ora hai capito che le spille godono di un fascino intramontabile? Se all’apparenza ti sembra un accessorio vintage, dai tratti ormai obsoleti, è arrivato il momento di ricrederti. Con il loro gusto raffinato e sofisticato, così chic e ammaliante, le spille non smettono di piacere. Quindi non pensare che stiano bene solo su blazer, soprabiti o sui soliti coprispalle: per rendere la spilla sempre attuale e alla moda, impara ad appuntarla con stile. Ti bastano piccoli accorgimenti per trasformarla in un gioiello che non può passare inosservato, al pari di un orecchino o di una collana.

Insomma, tra i diversi gioielli che non possono mancare nella tua estate non scordarti neppure delle spille. Gli spunti di styling sono innumerevoli e piccoli dettagli ti permetteranno di sfoggiarle anche per andare al lavoro o in università. È sufficiente un tocco di luce per rallegrarti le giornate e ti sbagli se pensi che le spille si addicano solo alle cerimonie più importanti. Ebbene sì, perché ormai stanno bene su tutto e nessuno ti impedisce di sfoggiarle tutti i giorni.

Ti basta fissare la tua spilla preferita al collo della camicia per lasciare un segno e rendere ancora più raffinato il tuo outfit. Puoi scegliere una versione maxi e colorata, ma è perfetta anche una brooch semplice e dal gusto basic. L’importante è creare contrasto, meglio se abbinata a tailleur e giacche da ufficio, insieme a camicie maschili o pussy bow. È l’ideale se vuoi sfoggiare uno stile che sia cool, professionale ed elegantissimo. Segui l’esempio di Laura Pausini.

Per soddisfare un gusto più classico, che richiama una Parigi d’altri tempi, perché non aggiungere la spilla a un foulard? In alternativa, sei pronta a sostituire il solito punto luce? Per farlo, ti basta appuntare la spilla sullo scollo dell’abito: un dettaglio chic che di certo non passerà inosservato. Naturalmente, non rinunciare a una spilla sulla giacca: la adora anche Wanda Nara.

Sei fanatica di un look essenziale, casual e sportivo? Una semplice spilla può fare la differenza: aggiungila alla t-shirt per rendere più originale ed elegante il tuo outfit di tutti i giorni. E se proprio non sai come abbinare top e maglioni con cut-out, ecco che le spille ti vengono in aiuto. Il rischio è che il tuo look ti faccia sembrare pronta per un party e non tanto per una giornata in office. Posizionare in concomitanza dei tagli una spilla dalla forma geometrica e lineare può essere la soluzione migliore.

L’amore di star e reali

Storia antica e fascino eterno: collezione dopo collezione, le spille si confermano un accessorio amatissimo. Floreali, vintage, lucenti, minimal o dall’allure romantica e raffinata: c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Conferiscono un tocco frizzante al tuo look, si abbinano a una molteplicità di outfit e persino le celebrities non riescono a farne a meno. Come dimenticare, per esempio, la maxi-spilla a forma di colomba con un ramoscello di ulivo nel becco scelta da Lady Gaga in occasione della cerimonia di insediamento del presidente americano Joe Biden? Insomma, che le spille si siano riprese la scena è ormai assodato. È arrivato anche per te il momento di toglierle dall’armadio di famiglia e rendere il tuo look più originale che mai.

Le spille stanno vivendo una “seconda giovinezza” ed ecco quindi che un gioiello “classico” si rivela modernissimo e al passo con i tempi, esaltando la tua femminilità e rendendo speciali i tuoi outfit. Puoi sfoggiarle su abiti, maglioni, t-shirt, giacche e cappelli, ma persino tra i capelli e come choker o collana. Sono iconiche e senza tempo e lo sanno bene le reali d’Europa. È diventata famosa la spilla di Cartier della principessa Margaret, con acquamarina e diamanti. Ma non solo…

Camilla Parker Bowles, Kate Middleton e naturalmente la compianta regina Elisabetta hanno sfoggiato spille di ogni genere, tutte preziosissime, originali e di classe.

Non rinuncia a spille gioiello, elegantissime naturalmente, neppure Maxima d’Olanda, moglie del re Guglielmo Alessandro, nonché regina consorte dei Paesi Bassi.

Anche Oprah Winfrey ha valorizzato il suo outfit servendosi di una spilla maestosa, perfettamente in pendant con abito e trucco. La celebre conduttrice conferma così quanto un accessorio prezioso possa fare la differenza, ravvivando persino un abito scuro e monocromo.