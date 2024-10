Dove attingere ispirazione se non dal foliàge protagonista di questa stagione? Con un pizzico di poesia, la moda autunno-inverno 2024-2025 porta la nostra attenzione sul colore delle foglie ormai secche, che trova infinite declinazioni cromatiche proprio grazie a Madre Natura. L’abbigliamento ne è un riflesso: nello street style internazionale, anche il giallo ocra diventa il filo conduttore dei look. Dalle tonalità più vibranti a quelle più tenui, ecco come indossarlo in 5 idee da tenere in considerazione per le tue prossime mise.

Il tailleur in tweed color ocra, per essere bon ton

Il tweed è stato uno dei tessuti più cari e significativi per Gabrielle Chanel (non a caso è diventato iconico nelle collezioni della maison), ma la sua contemporaneità lo rende anche un perfetto alleato dei look street style delle it-girl internazionali. La mise da cui ti invitiamo a trarre ispirazione in foto sotto arriva da Parigi: la gonna a tubino in tweed color ocra trova spazio nell’ensemble perfettamente coordinato con la giacca. Decisamente caratterizzante è lo styling con gli stivali argentati. Indispensabili? No, assolutamente. Puoi sostituirli con delle ballerine o delle slingback nere per un risultato più minimale e chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il total look color ocra, elegante e grintoso

C’è una qualcosa di incredibilmente grintoso nel color ocra sfoggiato da testa a piedi. Ce lo dimostra questo look fondato sull’abbinamento dei pantaloni con le pinces e a vita alta, all’interno dei quali è stata sapientemente inserita una blusa con maniche oversize e arricciatura all’altezza dello sterno. Da notare è anche lo styling con gli accessori bianchi: la borsa (che è un’iconica Lady Dior, divina!) e le slingback con il tacco stiletto conferiscono alla mise una patina di eleganza senza tempo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare il colore ocra: trench e denim

Il potere energizzante del color ocra? Eccolo qui. La moda autunno-inverno 2024-2025 dice sì ai look total denim, e questo ce lo avevano già svelato le sfilate. Ma come abbinare il colore ocra lì dove i jeans regnano sovrani insieme alla giacca in denim? La risposta è svelata in questo look street style in cui il trench color ocra aggiunge una nota di energia e personalità. Inoltre, il tessuto resistente all’acqua rende il trench un must-have nelle giornate uggiose. Dulcis in fundo? La borsa in pelle color borgogna, che è – tra l’altro! – una meravigliosa creazione firmata Hermès.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare il colore ocra: cappa e gonna

Il colore ocra è il leitmotiv di questo look da cui ti invitiamo a prendere ispirazione. La moda autunno 2024 pronuncia il suo sì all’abbinamento della gonna con la cappa, entrambe fluide nelle linee. A conferire carattere alla mise in foto sotto sono anche i dettagli, come il tessuto a quadretti, le frange e i maxi bottoni. Gli stivali bassi completano lo styling: sono pratici e comodi, perfetti per tutti i giorni. Ma se cerchi un’interpretazione chic, sperimenta il look con décolletées con tacco a blocco o stiletto.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il tailleur con minigonna color ocra

Questo look street style ci offre due idee da cui prendere spunto. Come preferisci il tailleur color ocra? Meglio in velluto o in camoscio? Qualsiasi sia la (tua) risposta, sappi che sarà perfettamente allineata alle tendenze moda autunno-inverno 2024-2025. Quanto allo styling, ti invitiamo a prediligere l’abbinamento con la camicia nera (come in foto!) oppure con una maglia dolcevita. Specialmente se hai intenzione di lasciare la giacca sbottonata! Infine, sì ai collant e alle slingback. Ma anche ai mocassini con la suola in gomma chunky.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Leggi anche Come abbinare il rosso? Ce lo svela una teoria

Leggi anche Peluche e altri teneri charms sulle borse: la psicologia dietro la tendenza