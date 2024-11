Una sola domanda, infinite risposte: come abbinare pantaloni e stivaletti? Archiviate le scarpe del transition style (ballerine e slingback!), le tendenze moda inverno 2024 ci chiamano a sfoggiare anfibi, texani e modelli classici per tutti i giorni. Le idee in fatto di abbinamenti con i pantaloni non mancano e, come dimostrano i migliori look street style delle it-girls, sono sempre diverse e tutte validissime. Ne abbiamo selezionate 5 da cui prendere subito ispirazione.

1. Come abbinare pantaloni e stivaletti: pelle e total black

Sì ai pantaloni morbidi e larghi. Puoi sceglierli in denim, in tessuto caldo oppure in pelle per un effetto finale vagamente rock. Si indossano con maglie dolcevita e giacche di lana, ma soprattutto con anfibi o stivaletti Chelsea. Se scelti in pelle nera, i pantaloni creeranno un effetto tono su tono indice di una personalità forte e decisa. Un pizzico di carattere è sempre ciò che ci vuole per esprimere la propria grinta attraverso i look! E ben venga stemperarla con capi morbidi e dalla finitura soffice al tatto, come le maxi giacche in pelliccia sintetica.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Pantaloni sartoriali e stivaletti col tacco a blocco

Come abbinare pantaloni e stivaletti? Se i primi hanno una silhouette dritta e stirature frontali come pantaloni sartoriali che si rispettino, noi ti invitiamo a sfoggiarli con stivaletti dalla punta arrotondata e con un pratico tacco a blocco. Il risultato sarà minimale e chic: potrai portarlo alla massima espressione con un cappotto dalle linee fluide. Oppure, potrai rendere la mise un pizzico più urban con un parka o una giacca a vento con cerniera metallica.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Come indossare i pantaloni dentro gli stivaletti

Sì, è vero. Le it-girls sanno sempre come stupire quando c’è da farlo. Decontestualizzano i capi con grande maestria, creando dei mix insoliti e inaspettati. Nel look che ti proponiamo in foto sotto, la felpa sportiva (quella di Adidas, un vero cult!) viene abbinata a jeans a palazzo e con strappi da vera cool kid. Riflettori puntati poi sull’abbinamento con gli stivaletti: i protagonisti qui sono dei texani neri con la punta squadrata. Lasciati a vista grazie allo styling sapiente dei jeans all’interno del gambale.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Come abbinare pantaloni beige e stivaletti marroni

Ed ecco che ritorna lo styling dei pantaloni dentro gli stivaletti. Il concetto resta lo stesso, ma a cambiare stavolta sono i colori. La palette cromatica del look street style da cui ti invitiamo a prendere ispirazione vira dal bianco panna al marrone passando per la nuance cammello. Il tutto crea un risultato armonico e chic, senza omettere però la coolness dell’orlo dei pantaloni a palazzo inserito dentro gli stivaletti col tacco. Approvi o bocci l’idea?

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Come abbinare pantaloni a zampa e stivaletti

Dulcis in fundo, i pantaloni a zampa. Scegli quelli non troppo lunghi, così da poter lasciare a vista i tuoi stivaletti col tacco a blocco. Meglio un effetto tono su tono, specialmente se maglioncino e capospalla da te scelti porteranno in gioco altri colori. In questo look street style, trionfa l’effetto scenico del trench verde, altra tendenza indiscussa della moda inverno 2024. PS. Se cerchi un twist per rivedere leggermente questo styling, sentiti libera di sperimentare i pantaloni a zampa anche con tacchi a spillo o texani.

Foto Launchmetrics/Spotlight

