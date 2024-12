È vero, i maglioni di lana occupano (abbastanza) spazio nel guardaroba. Eppure, come gli si potrebbe mai resistere? Colorati, morbidi, caldi… talvolta persino contraddistinti da fantasie senza tempo, quali quadri e rombi. Insomma, non c’è da meravigliarsi se anche le tendenze moda inverno 2025 dicono sì ai maglioni di lana pesanti indossati in tutti i modi possibili e immaginabili. A cominciare non solo dal classico look con i jeans o i pantaloni neri, ma anche proprio dagli styling più inaspettati. In questa guida shopping ti portiamo alla loro scoperta, non ti resta che individuare il tuo.

Come abbinare i maglioni di lana?

Lo street style internazionale ci offre ampia scelta anche in fatto di idee. Il maglione di lana a collo alto, ad esempio, si conferma essere per tutte noi il passepartout dei look con jeans a vita alta e scarpe da ginnastica. Una scelta semplice e pratica, da completare solo con un morbido piumino imbottito. Questo styling basic e minimale può essere esplorato anche in chiave total look, puntando su un solo e unico colore (che, se sarà chiaro, creerà proprio l’effetto sofisticato del famosissimo quiet luxury).

Foto Launchmetrics/Spotlight

E se provassimo a trasformare il maglione nell’alleato indiscusso dei look più chic? Ben venga, ed è ciò che accade focalizzandoci sulle mise da ufficio (e non solo). Sopra i pantaloni a palazzo e le décolletées con tacco stiletto, i maglioncini di lana reggono il gioco alle camicie e alle bluse. Persino ai cappotti di lana pesante, se lasciati bene a vista.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Idee shopping: i modelli must-have per l’inverno 2025

Concediamoci adesso la nostra meritata dose di shopping. Su quali maglioni di lana punterai gli occhi? La moda inverno 2025 accontenta tutti i gusti e tutte le necessità, perché tu possa davvero trovare l’alleato di stile perfetto per te. Oltre alla proposte monocromatiche (come il blu elettrico, il rosa e il verde), troverai anche i maglionci a quadri o con fantasie perfette per gli styling invernali. Sì anche ai polsini a coste e alle varianti a collo alto, dettagli strategici che fanno gioco tanto al risultato estetico finale quanto alla nostra comodità.

In pura lana, Marina Rinaldi (€210)

In misto lana sfumata, Marella (€189)

Con ricamo floreale sulle maniche, Fiorella Rubino (in sconto a €71,20)

In 100% Cashmere, Uniqlo in collaborazione con Anya Hindmarch (€129,90)

Con ampio collo alto e in morbido filato di misto lana, United Colors of Benetton (€79,95)

Pullover lupetto in maglia jacquard, H&M (€32,99)

Pullover con risvolto asimmetrico, Zara (€45,95)

Girocollo in cashmere, COS (€250)

In pura lana lavorato a punto rasato, Weekend Max Mara (€199)

In lana e cashmere, Pennyblack (€159)

Leggi anche Come abbinare la gonna di jeans in inverno?