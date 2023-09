Q uando l'effetto bling-bling chiama, noi rispondiamo. Come? Con 4 tendenze gioiello che arrivano direttamente dalle passerelle della moda autunno-inverno 2023-2024. Facciamone subito fonte d'ispirazione: l'idea per il prossimo styling dei nostri anelli più belli potrebbe essere proprio qui

Un solo anello da cocktail? O più fedine sottili, una per ogni dito? I gioielli dicono tanto di chi siamo, svelando talvolta un pacato minimalismo o un’audace voglia di osare e farci notare. Il tutto si traduce in un’alchimia quasi magica, che si esprime proprio attraverso leghe metalliche e gemme preziose. Dalle sfilate moda autunno-inverno 2023-2024, abbiamo estrapolato 4 tendenze gioiello: come indossare gli anelli questa stagione? Scoprilo subito.

Gli anelli scultorei

Scultorei e a tratti anche un po’ spiritosi e irriverenti: lontano dal mondo dei gioielli preziosi più raffinati c’è un universo fatto di idee spassose e a prova di effetto WOW. È il caso dell’anello che Acne Studios ha portato in passerella con la sua collezione moda autunno-inverno 2023-2024. Non cercare la gemma preziosa perché, sappilo, tutto ciò che troverai è il tappo di un tubetto di dentrificio. Assai più scultorea è invece l’idea di gioiello secondo Susan Fang, la stilista cinese fiore all’occhiello della London Fashion Week. Indosseresti uno dei due? O passi direttamente alle tendenze successive?

Foto Launchmetrics/Spotlight. Acne Studios autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Susan Fang autunno-inverno 2023-2024.

La tendenza argento

Minimalismo? No, non questa stagione. La moda autunno-inverno 2023-2024 pronuncia un sonoro sì agli anelli d’argento. Indossati tutti insieme però. Gli esempi di styling arrivano dalle passerelle: Elena Velez e Annakiki optano per indice, medio e anulare, tutti ingioiellati con anelli di diverse dimensioni e simmetrie, ma pur sempre declinati nella stessa nuance metallica. Dalla sfilata di Givenchy invece un’idea bizzarra per chi pondera bene l’acquisto di un anello prezioso: ne servono quattro – tutti identici! – per ricreare lo stesso effetto scenico.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Elena Velez autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Givenchy autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Annakiki autunno-inverno 2023-2024.

La tendenza oro

Solo due anelli in oro, non uno di più. Le case di moda Missoni e Zimmermann sembrano essere più che d’accordo questa stagione, e a noi sta bene così perché lo styling degli anelli così costruito è più funzionale, pratico e – diciamo le cose come stanno – comodo. La casa di moda italiana opta per anelli dalla silhouette praticamente identica, entrambi contraddistinti da raffinati nodini. Per Zimmermann invece, volumi e simmetrie diverse: su un dito, le microperle dorate; sull’altro, cristalli preziosi. Quale versione preferisci?

Foto Launchmetrics/Spotlight. Missoni autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Zimmerman autunno-inverno 2023-2024.

Effetto bling-bling: gli anelli con gemme preziose

Come dire di no alle gemme? Preziose o no che siano, l’importante è l’effetto desiderato che – vedrai – è tutt’altro che complicato da raggiungere. L’alta gioielleria Pasquale Bruni è come sempre fonte di ispirazione massima, specialmente se cerchi idee su come abbinare (insieme) più anelli dalle forme floreali. Luisa Spagnoli e Brandon Maxwell ti invitano invece a sperimentare il massimalismo: nel primo caso, gemme maxi e multicolor si alternano di dito in dito. Quanto al secondo, basterà un solo anello ma di dimensioni realmente oversize. Un anello da cocktail che le amiche non potranno non notare!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Pasquale Bruni autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Luisa Spagnoli autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Brandon Maxwell autunno-inverno 2023-2024.