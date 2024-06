Le cool kids dello street style internazionale sembrano non poterne fare proprio a meno: se c’è un pezzo chiave che questa stagione vale la gioia (e mai la pena) indossare, questa non è altro che la gonna a portafoglio. Vedere per credere questi 5 look che abbiamo selezionato per te: ciascuno è fonte di ispirazione a modo proprio, reinterpretando il gusto e lo stile di ognuna di noi.

La minigonna a portafoglio con ispirazione cargo

Presente, seppur a piccole dosi: l’ispirazione cargo pervade la minigonna a portafoglio sfoggiata in questo look street style da cui ti invitiamo a prendere subito ispirazione. Interessante è il contrasto con l’immancabile bon ton del cardigan grigio in versione cropped, pensato per lasciare (volutamente) l’ombelico a vista. Puoi replicare la mise alla lettera oppure rivederla esattamente come piace a te, con una camicia o un top più leggero. Sì anche alla borsa a tracolla (una Louis Vuitton è sempre una borsa da sogno!) e alle mules in raso dalla punta squadrata.

Foto Getty

In abbinamento con la camicia di jeans

Corta ed effetto-pelle, la minigonna a portafoglio si può portare anche con una comoda camicia di jeans. Sceglila leggermente oversize perché la vestibilità resti morbida e scivolata, ma anche pratica perché la camicia si inserisca con semplicità all’interno della gonna stessa. Quanto alle scarpe, sì al calzino di cotone bianco coi mocassini. Oppure, se desideri mantenere questo effetto maxi volume virando su una soluzione più estiva, meglio puntare sui sandali chunky. Prova, non te ne pentirai.

Foto Getty

Per la sera? La gonna a portafoglio in versione glamour

Uh-là-là! A caccia di ispirazione per look glamour che più glamour non si può? Minimalismo e glitter, that’s it. Il tutto declinato attraverso una gonna a portafoglio color argento e con drappeggio frontale ben visibile. In questo look street style vince la semplicità dello styling: la gonna ruba già di per sé tutta la scena, motivo per cui non c’è bisogno di eccedere con ulteriori aggiunte. Non a caso, è stata scelta una canottiera per completare la mise. Occhi puntati anche sugli accessori: una micro clutch portata a mano e infine i sandali argentati con tacco stiletto. Ed eleganza sia.

Foto Getty

In tweed è bon ton, ma con gli anfibi è cool

Il tweed (che fu uno dei tessuti più cari a Mademoiselle Gabrielle Chanel) fa da protagonista in questa gonna a portafoglio con strascico. Sì, è una rivisitazione molto scenica della gonna must-have in questione, e forse è proprio questo il motivo per cui ha conquistato tutta la nostra attenzione. Lo styling è intriso di coolness, a cominciare dall’abbinamento con gli anfibi neri per un risultato hardcore. La maxi camicia bianca invece è lasciata aperta: una scelta vagamente insolita (e forse anche scomoda?) che possiamo rivisitare a modo nostro, assecondando le nostre esigenze e necessità.

Foto Getty

E se la gonna a portafoglio fosse anche una gonna-pareo?

Street style suggerisce, noi annotiamo (e valutiamo). La gonna a portafoglio qui in foto ricorda esattamente il fascino del pareo lungo indossato in spiaggia. Senza però essere in spiaggia, of course. Il risultato finale infatti è molto cosmopolita, merito della camicia Dior caratterizzata dall’iconica fantasia in cui il logo della maison francese viene riproposto all-over. Anche i mocassini giocano la propria parte: puoi eventualmente sostituirli a un paio di sandali flat e conservare il mood effortless chic per il quale amiamo questo look.

Foto Getty