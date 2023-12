È il momento di tirar fuori dal guardaroba i nostri migliori abiti rossi. Pronta per i look delle Feste? Dagli appuntamenti mattutini alle mise più glamour per la sera, oro e rosso saranno i colori protagonisti. Ecco come abbinarli

È l’abbinamento cromatico che per i look delle Feste va per la maggiore: rosso e oro, da Natale a Capodanno, è un’addizione mai banale e sempre vincente. Capiamo però come tradurre questi due colori in un unico e solo concetto moda con vestiti, accessori, gioielli, scarpe. Ci vengono in aiuto 5 look street style in cui le it-girls danno sfoggio di queste nuance alternando coolness, eleganza, sofisticatezza, versatilità. Scopri subito le 5 idee moda che definiranno lo stile delle tue serate più glamour.

Le decolletées con inserto oro, sotto il tailleur rosso

Il tailleur di velluto rosso? Sublime. Una scelta elegante, sofisticata e imparagonabilmente chic per i look delle Feste. Ma come indossarlo? Sicuramente questo look street style, in foto sotto, ci appare audace: sotto il blazer, sembra non esserci nulla. Un’autentica sfida al freddo, insomma. Tuttavia, come sempre, abbiamo la possibilità di prendere ispirazione per reinterpretare le mise delle it-girl in chiave del tutto personale. Puoi indossare il blazer con sotto un top di seta o una blusa, magari una maglia dolcevita. Quanto al colore, sì al nero ma anche all’oro (dato che siamo in tema Natale!), un colore che riprenderai attraverso le scarpe: le décolletées nere con inserto frontale color oro sono l’accento très chic che non può mancare.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Non proprio rosso, ma burgundy (con accenti oro)

Chiamalo vinaccia, chiamalo borgogna o semplicemente burgundy: se l’energia del rosso ti fa sentire troppo sotto i riflettori, sentiti libera di stemperare tutta questa passione (cromatica) con una nuance più calda e un tantino più scura. Senza rinunciare ovviamente alla voglia di brillare! Il look che ti proponiamo qui si fonda sullo styling della gonna nera a vita alta con una canottiera tempestata di cristalli, prettamente nella nuance borgogna. Poi c’è la borsa – griffatissima – che è la Lady Dior della maison francese fondata nel 1946 da Monsieur Christian Dior. A rifinirla sono i manici e i charm con il lettering della casa di moda, tutti color oro.

Gioielli e scarpe color oro, accenti luminosi sui look total red

Una stola tono su tono su uno scamiciato o un vestito è sempre un’ottima idea, specialmente se va a conferire un accento charmant al look di Natale o Capodanno. Durante le Feste, sperimenta la forza dei look total red: sono elettrizzanti, una vera dose di energia positiva. Non perderti però nei dettagli dello styling: sì alla borsa – meglio una maxi pochette o una clutch, se si tratta di un look da sera – di colore rosso, abbinata a décolletées dorate e gioielli color oro. Un tocco luminosissimo per le serate più glamour e indimenticabili.

Solo un accento, di rosso e di oro, sugli abiti neri

Il rosso non fa per te? Preferisci un vestito nero? Segui il consiglio di Valentina Ferragni, che con questo total look firmato Schiaparelli ci fornisce tutta l’ispirazione necessaria. Cominciamo dall’abito, un elegantissimo tubino nero dal taglio midi, che lascia le caviglie a vista con grande sensualità, enfatizzate a loro volta da semplici décolletées a punta. Poi, la caratterizzazione della mise attraverso dettagli e colori: i polsini dell’abito, dorati, sono impreziositi da un maxi bottone gioiello. Al collo, un choker dorato ruba tutta la scena, al punto da convincere la sorella minore di Chiara Ferragni che degli orecchini non c’è neppure bisogno. Infine, una borsa rossa da portare a mano, su cui il Surrealismo di Elsa Schiaparelli – che fu fondatrice della maison che firma questo accessorio lussuosissimo – prende vita attraverso dettagli che formano insieme un volto umano.

Rosso e oro, a piccole (grandi) dosi

Un look per le Feste fuori dalle righe? Evviva la coolness, nostra strada maestra sempre e comunque. Via tacchi e tubini neri, sì ai jeans e agli occhiali da sole. Anche il giorno di Natale si può osare come farebbe una it-girl, ma da dove cominciare? Prediligi una maxi giacca, voluminosa e ampia: in foto, l’ispirazione conduce la nostra attenzione su un pellicciotto rosso da portare comodamente sopra i pantaloni cargo. E poi i gioielli – anzi, gli orecchini – che sono maxi a loro volta. Ma sempre, e rigorosamente, di colore oro.

