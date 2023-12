P ronta a brillare? Tra Natale e Capodanno, non mancheranno le serate all'insegna del glamour e dell'eleganza: questa guida di stile ti invita a riscoprire le paillettes, in 5 idee moda da sperimentare subito

Ripeti insieme a noi: brillare, brillare, brillare! Il mantra per i look delle Feste sarà proprio questo, abbiamo voglia di eleganza, sofisticatezza, glamour. Ma questo, ovviamente, non significa di certo strafare. La tendenza paillettes è qui per ricordarci che anche quella che ci sembra essere la più audace delle mise può in effetti essere stemperata con minimalismo. Vedi, ad esempio, il tailleur di paillettes protagonista dei prossimi look total black. O magari della gonna di paillettes sotto una camicia di seta. Passiamo subito dalla teoria alla pratica: ecco a te 5 idee moda inverno 2023-2024.

Il minidress di paillettes dorate

Corto o lungo che sia, un vestito di paillettes dorate è certamente il must-have per i look delle Feste. Come si indossa? Questo sta a te e al mood che desideri comunicare. Ti facciamo un esempio: per un’eleganza sofisticata e chic, opta per un abbinamento con collant velati neri e sandali neri. Per un risultato audace e glamour, punta invece su décolletées a punta o stivali cuissard in pelle verniciata. Puoi persino prediligere una resa finale più urban, ti basterà abbinare i tuoi combat boots o anfibi preferiti al più chic dei minidress di paillettes dorate. Vedrai, l’effetto finale sarà sorprendente e inaspettato.

Il tailleur di paillettes nere

Esiste qualcosa di più elegante di un tailleur nero? Specialmente se a fare da protagonista è una giacca smoking, la risposta è negativa. Nulla di più chic, nulla più sofisticato. Per i look delle Feste, ecco un look street style fornirci tutta l’ispirazione necessaria: il tailleur di paillettes nere, indossato con stivaletti a punta che possiamo sicuramente immaginare di sostituire con décolletées con tacco stiletto o a blocco. Da notare, anche l’aggiunta di una mini bag che più mini non si può: un accessorio micro che lascia completamente la scena al completo giacca e pantaloni.

L’abito midi, con scollo a cuore e spacco

Paillettes e cristalli colorati, un bel mix da sperimentare per i look delle Feste. All’insegna della massima espressione del glamour, ti proponiamo questo look street style della it-girl Leonie Hanne: meravigliosa è la silhouette del suo abito midi senza spalline, sorretto da una fascia elasticizzata laterale e da un corpetto strutturato e con scollo a cuore. Anche lo spacco – che è davvero generoso – è indice di massima sensualità. L’abito è indubbiamente catalizzatore d’attenzione: vietato osare con gioielli e accessori, non a caso è stata abbinata una mini clutch nera che passa inosservata. Dulcis in fundo, la scelta delle scarpe. Anzi, dei sandali: per vere temerarie, anche a dicembre.

La gonna a tubino, con camicia abbinata

Cerchi un look delle Feste che sia chic, ma al tempo stesso versatile? Bene, sperimenta questa mise con massima disinvoltura: la gonna di paillettes in questa nuance burgundy dall’aspetto magnetico trova spazio sotto una camicia dalla finitura lucida, dello stesso identico colore. Anche la borsa si addentra con ancor più profondità nelle regole degli abbinamenti tono su tono, e il risultato è impeccabile. Eventualmente, puoi pensare di sostituire la borsa a tracolla con una clutch da sera, e aggiungere collant e décolletées con tacco a blocco per sopperire al freddo natalizio. Voilà.

Il pantagonna: un’idea inaspettata per i tuoi look

Premio ex aequo alle gemelline e it-girl giapponesi Ami e Aya Suzuki: il loro stile è sempre fonte di ispirazione. Stavolta, ci ricordano una lezione fondamentale. Ovvero: sì ai pantaloni di paillettes, sì alle gonne di paillettes… ma sì anche ai pantagonna! Maxi e voluminosi, brillano di luce propria grazie alla finitura luminosa delle paillettes stesse. Non a caso, questa mise propone il pantagonna in abbinamento con una camicia (da sostituire, se lo desideri, con una maglia dolcevita monocromatica): una scelta strategica e minimale, che enfatizza la bellezza del capo protagonista.

