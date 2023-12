È arrivato proprio quel momento dell'anno. Consacrato già a colore di tendenza della moda inverno 2023, il rosso sarà ovviamente protagonista indiscusso dei look delle Feste. Pronta a scoprire come indossare i vestiti rossi in modo sublime? Te lo sveliamo con 5 idee street style da copiare subito

Sei già a caccia del perfetto del look delle Feste? Stai già fantasticando su cosa indossare a Natale e a Capodanno? Bene, qui troverai 5 risposte, una più chic dell’altra. Abbiamo selezionato le 5 migliori idee di street style per ispirarti, con vestiti rossi di ogni tipologia tra paillettes, lana, tubini e dettagli oro. Scopri subito quale di queste 5 è la più adatta a te.

Vestiti rossi: frange e accessori effetto-metallizzato

Non solo audaci nel colore, ma anche nei dettagli: i vestiti rossi con le frange aggiungono brio e carattere ai nostri look. Con qualche reminiscenza dello spirito tipico delle flapper girls degli anni Venti, la reinterpretazione in chiave moderna di questa tendenza timeless trova spazio nello street style internazionale. È qui che attingiamo per questa idea di stile, valida durante le Feste come in ogni momento dell’anno: il vestito rosso si abbina a décolletées nere con la punta squadrata (in foto sotto troviamo le iconiche Roger Vivier). Il vero accento luminoso però è nella scelta dell’accessorio, una piccola borsa in pelle effetto-metallizzato: in foto è verde, ma ricordiamoci che i look delle Feste punteranno anche sulla tendenza argento e la tendenza oro. Connubio perfetto, non resta che sperimentare.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Il vestito di lana per un look confortevole

Sono indubbiamente una delle migliori tendenze moda inverno 2023, eppure trascendono completamente il concetto di diktat stagionale tornando di anno in anno: vestiti e completi di lana sono assolutamente essenziali nel nostro guardaroba. Specialmente se ci troviamo a chiederci cosa indossare in un luogo dalle temperature particolarmente rigide. Scelta ovvia al freddo quindi, anche per i look delle Feste: il vestito di lana rossa è una vera coccola. Come abbinarlo? Questa idea street style lo abbina agli anfibi neri e a una borsa a tracolla rossa, tono su tono. Nulla ti vieta però di sviluppare un’interpretazione personale più chic: prova il vestito di lana rossa con décolletées o stivali in vernice nera. Vedrai che fascino!

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Tono su tono: vestito e capospalla rossi, con Mary Jane in vernice nera

E a proposito di scarpe in vernice nera, ecco una variante che ben si sposa con i vestiti rossi: l’iconica Mary Jane con cinturino frontale. Con punta arrotondata e tacco a blocco abbracciano completamente il nostro immaginario collettivo trasportandoci in un universo femminile bon ton e sofisticato. Questo look street style ci propone le Mary Jane in abbinamento a un vestito rosso con capospalla abbinato, perfettamente tono su tono. Una mise impeccabile da cui attingere per un look delle Feste incredibilmente chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Sensualità, modalità ON: tubino nero e blazer nero

Il tubino rosso? Sì, mille volte sì. Lasciaci esprimere il nostro consenso anche sulle evoluzioni dello stesso: il tubino rosso con una balza scultorea così ben strutturata aggiunge una nota di caratterizzazione che è impossibile non notare. Questo look street style arriva da Parigi e ci propone una visione estremamennte scolpita della silhouette femminile: basti vedere anche la parte superiore, che riesplora il cosiddetto “reggiseno a proiettile”. È solo un’idea, ovviamente, e nulla ti impedisce di puntare su un tubino rosso classico e dalle linee dritte, a cui abbinare un blazer nero con bottoni oro. Quanto a quest’ultimo, a te la scelta tra blazer oversize o leggermente sciancrato per cingere i fianchi al meglio. Infine, completa il tuo look delle Feste con gioielli oro e décolletées nere. Come una vera parigina, voilà.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

La tendenza paillettes incontra i vestiti rossi

Non vorrai mica omettere le paillettes dai look delle Feste? Natale o Capodanno che sia, i vestiti rossi di paillettes saranno un altro elemento non plus ultra del tuo guardaroba. Proprio come accade in questa idea di styling che arriva dallo street style: ci piace per il modo in cui le paillettes prendono forma sul corpo femminile attraverso dei tagli sartoriali ben ponderati e studiati: le spalline, un po’ boxy ma anche un po’ scese; il punta vita, evidenziato tanto quanto basta; la lunghezza alla caviglia, che cade dritta senza svelare nulla del corpo se non un timido collo piede che emerge da décolletées a punta e collant neri velatissimi. Postilla beauty: sì ai capelli raccolti, un abito così vuole essere protagonista al 100%.

Foto Launchmetrics/Spotlight.