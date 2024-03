P otere delle frange, vieni a noi! Dallo street style, arriva un prospetto completo su come indossare le frange. In modo cool ma anche chic, come una vera it-girl o un'autentica cowgirl. Via libera alla fantasia, questa primavera sta a te decidere come interpretare il trend!

La tendenza frange sì che sa come esprimere la femminilità nei modi più disparati. Dai look casual a quelli più chic, passando per le ispirazioni texane a quelle etno-chic: pronta ad assaporare ogni gusto di questa versatilissima tendenza moda primavera 2024? Nel prontuario di stile che segue, abbiamo selezionato per te 5 look facili da copiare o reinterpretare secondo la tua identità. Arrivano direttamente dallo street style delle it-girls internazionali: non ti resta che scoprirli subito.

Tendenza frange: la maxi camicia etno-chic

La maxi camicia con le frange è davvero un capo versatile e passepartout. Questo look street style, che ci rimanda con il pensiero allo stile indie dei grandi festival musicali (come il Coachella in California), si presenta molto facile da replicare: tutto ciò che occorre è un top e una gonna lunga fino ai piedi. Un’interpretazione chic dello stile etnico, che puoi ben disfare e ricostruire da capo secondo i tuoi gusti. Pensa, ad esempio, alla stessa camicia con le frange con jeans in denim color indigo e stivali texani in camoscio marrone per ricreare il mood di una vera cow girl. Oppure, con leggings di pelle e ballerine. A te la scelta.

La gonna con le frange

In questo look street style si esagera ed eleva alla massima potenza il concetto di gonna con le frange. In verità, puoi sperimentare questa tendenza moda primavera 2024 anche optando per una gonna le cui frange sono molto più corte. L’idea del total black, però, resta vincente di giorno come di sera. Questa è infatti una mise che funziona h24. Merito anche degli accessori – come gli occhiali da sole, i gioielli oro e la borsa a spalla – alleati imprescindibili di uno styling impeccabile.

La borsa tutta frange, per un vero accento di stile

A chi non se la sente di indossare (in senso proprio) le frange, ecco una piccola chicca di stile: la borsa. Un accessorio grintoso e di carattere, specialmente se scelto in una nuance energica e vibrante come questa tonalità di arancione. Puoi portarla come più preferisci: dai look casual con jeans e maxi felpa, alle mise più sofisticate con slip dress e blazer sartoriale. La scelta sta a te, ma l’elemento curioso di questo look street style che ti proponiamo è soprattutto nell’abbinamento cromatico: l’arancione trova spazio insieme al color lavanda, per un perfetto color blocking da 10 e lode.

Il gilet di pelle con le frange, cool e grintoso

E se invece sperimentassi la tendenza frange attraverso un gilet di pelle? Le it-girls protagoniste dello street style internazionale hanno già cominciato, offrendoci l’ispirazione necessaria per i nostri prossimo look all’insegna della moda primavera 2024. Qui troviamo il gilet di pelle nera portato sopra uno scamiciato giallo lavanda, ma perché non iniziare stratificandolo sopra una candida e immacolata T-shirt bianca? Inoltre, se desideri lasciare tutta la scena al colore nero (che, a modo suo, sa essere tanto affascinante quanto profondo!), prova a completare il look con jeans bianchi dal taglio dritto. Non te ne pentirai.

Il vestito tutto frange, per i tuoi look più eleganti

AAA cercasi ispirazione per un elegante look da sera. La moda primavera 2024 approva l’abito tutto frange, come questa proposta street style che meravigliosa è dire poco. Perché ci piace e da cosa scaturisce un tale effetto Wow? Sicuramente il contrasto tra frange e tessuto dell’abito: dorate le prime, nuance terracotta il secondo. Un accostamento imprescindibilmente chic, enfatizzato dai maxi gioielli oro e dalla borsa, di colore oro a sua volta. Per il tuo look da sera, non dimenticare infine un capospalla morbido in palette. Oppure, un maxi blazer con spalle boxy. Très chic.

