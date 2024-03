L a stagione primaverile è alle porte, e i look con la minigonna solleticano già la nostra fantasia. Cerchi ispirazione per indossarla? Ecco a te 5 idee moda da prendere subito in considerazione per i tuoi styling

Primavera è anche sinonimo di spensieratezza e voglia di libertà. Due concetti fondamentali quando si parla di minigonna: un must have che, nel guardaroba femminile, ci rimanda inevitabilmente con il pensiero a quando prese definitivamente piede negli anni Sessanta. La stilista Mary Quant, nella Londra dei celebri Swinging Sixties accorciò gli orli a colpi di forbice abbracciando il movimento di emancipazione femminile (quelli, d’altronde, furono anche gli anni della prima pillola anticoncezionale). Oggi la minigonna torna a essere interpretata, di stagione in stagione, sulle passerelle del prêt-à–porter come nei migliori look street style. Di sotto te ne proponiamo 5, da cui fare subito incetta di ispirazione.

Minigonna di pelle e stivali di pelle: per noi è sì

Collant sì o collant no? In primavera, quando la temperatura inizia a essere mite, quello dei collant con la minigonna diventa un tema serio. E allora ecco che viene in nostro aiuto una tendenza scarpe sempre valida: gli stivali dal gambale alto, perfetti di giorno come di sera per accompagnarti nei tuoi styling con la miniskirt senza indossare i collant (e se alla fine li indosserai, va comunque bene così). La premessa è fatta. Passiamo ora all’ispirazione street style che abbiamo selezionato per te: prova ad abbinare cromaticamente minigonna e stivali, marroni in questo caso, e a completare il look con un maglioncino multicolor.

La minogonna nera con cravatta e camicia

Lo stile preppy non conosce stagioni né limiti di età. Con la minigonna nera, prova la camicia bianca. Oversize, ma non troppo. Di una vestibilità comunque morbida da consentire alla cravatta nera di inserirsi a perfezione in uno styling effortless chic. Meglio ancora se minigonna e cravatta sono en pendant – entrambe nere, come ti mostriamo in foto – per una resa finale formale ma anche molto chic. Infine, calzini bianchi con fiocchi o merletti, con mocassini chunky in vernice nera.

Tweed e scarponcini, per contrasti inaspettati

Il tweed, d’altronde, è stato il tessuto preferito di Coco Chanel. E continua a essere oggi il più emblematico per la maison francese che porta il suo cognome. Una minigonna in tweed è sempre una buona idea, specialmente se indossata con la giacca abbinata. Un vero e proprio tailleur, insomma. Esistono poi gli spezzati – altrettanto validi – come questo che ti proponiamo nel look street style in foto: sopra la giacchina en pendant, un cardigan che ne richiama le nuances. Quanto alle scarpe, spazio alla più inaspettata delle tendenze: gli scarponcini da trekking. Approvi o bocci?

La gonna corta a pieghe, che è versatilissima

Corta ma neanche troppo. Una gonna a vita alta che arriva a pochi centimetri di distanza dal ginocchio è sempre cosa buona e giusta: a sfoggiarla, riscoprirai in lei il suo potere di valido must have. La abbini praticamente con tutto e sotto a ogni cosa: cardigan, T-shirt, maglie dolcevita, giacche in denim. Oppure, volgendo lo sguardo a una primavera calda, anche con top dal collo halter. Aggiungi un foulard per un accento sofisticato. Prediligi gli anfibi stringati per una nota di coolness in perfetto stile urban.

Minigonna e gilet, per un perfetto look tono su tono

In primavera potrebbe essere utile immaginare questo look sotto un trench cammello, capospalla passepartout in ogni dove e in ogni momento. La nuance è deliziosa ed è da prendere in considerazione: una tonalità di marrone vagamente tendente al ruggine, enfatizzata nella mise dalla texture effetto-vernice degli stivaletti con il tacco a blocco. L’idea è da valutare anche in vista dell’estate, magari riproponendola con eleganti sandali dal tacco stiletto. Nel frattempo, questa primavera, possiamo sperimentare il look anche con una pratica maglia dolcevita.