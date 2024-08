Estate in città? Bene, il caldo non dovrà assolutamente fermare la tua voglia di creare styling meravigliosi, giocando sempre e comunque con le più belle tendenze moda estate 2024. Il segreto si nasconde d’altronde nei vestiti giusti, quelli dal taglio morbido (non attillati, quindi!) e realizzati in tessuti traspiranti. In questo manuale di stile ne abbiamo scelti e racchiusi cinque: sono i protagonisti dei look street style delle it-girls che, come te, affrontano il caldo a colpi di stile nelle capitali della moda.

Leggi anche Sandali gioiello, la tendenza preziosa per i tuoi look estivi

1. I vestiti per l’estate in città: l’abito corto in cotone

Sì agli abiti di lino, ma anche quelli in 100% cotone sono perfetti per affrontare al meglio l’estate in città. La lunghezza è un fattore relativo: sceglilo lungo, midi o corto sulla base delle tue necessità. Questo che ti proponiamo nel look street style in foto sotto è un minidress ampio e morbido, dal taglio leggermente svasato per non risultare né stretto né attillato. Anche il colore si rivela essere una scelta perfetta per interpretare le tendenze moda estate 2024: il giallo vaniglia esprime gioia ed energia. Quanto allo styling, lo troviamo indossato con una maxi tote bag portata a spalla (che approviamo) che può essere eventualmente sostituita da una borsa in paglia. Scarpe: le ballerine non ci dispiacciono, ma preferiamo posticiparne l’uso al rientro in città quando arriverà settembre. Per ora, via libera a sandali e ciabattine!

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Lo slip dress in seta o raso, per le mise serali più chic

Se anche le serate estive si prospettano calde e afose, non può che occorrere il vestito giusto. E quale, se non lo slip dress di seta? Certo, anche il raso conferisce al look la sua finitura luminosa, ma ti invitiamo a portare la tua attenzione più sulla seta in quanto è un tessuto molto più traspirante. Quanto alla tipologia di vestito, lascia che il tuo alleato di stile in città abbia una vestibilità morbida e scivolata. Indossalo con lingerie senza cuciture e, se puoi (o meglio, vuoi!) farne a meno, ricordati che puoi sfoggiare il tuo slip dress di seta anche senza reggiseno. Completa il tuo styling con gioielli luminosi e sandali con il tacco: il tuo look da sera sarà impeccabilmente chic!

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Il vestito corto scampanato

Desideri aggiungere ai tuoi look un pizzico di brio? L’estate in città ti chiama a sfoggiare il vestito corto scampanato, ideale specialmente per un cocktail con le amiche. Lascia che a vincere sia la semplicità più assoluta, non occorre in alcun modo strafare con lo styling, specialmente se la stampa o la texture del vestito parla già da sé attraverso i dettagli. Inoltre, lo street style ci esorta a indossarlo in città con i mocassini: idea approvata o bocciata? La decisione finale sta a te (per noi è approvata), ma considerando l’afa estiva anche un paio di morbide ciabattine in pelle potrebbero fare al caso. Non resta che replicare la mise!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Leggi anche Come abbinare il vestito di lino? 5 idee moda

4. Il vestito in cotone con corsetto

Minimale, semplice… ma comunque strutturato. Il vestito in cotone con il corsetto è una valida alternativa per chi di noi cerca un abito con cui sentirsi femminile e sensuale. Da spezzare è anche una lancia a favore del bianco, colore di tendenza della moda estate 2024: la più candida e immacolata delle tonalità cromatiche sublima l’abbronzatura o gli incarnati più scuri in modo divino. Come indossarlo? Noi ti esortiamo a restare fedele al minimalismo anche in fatto di gioielli e scarpe. Sì agli orecchini e le catenine in oro giallo; sì anche a ballerine colorate e sandali per conferire al look la praticità necessaria per le giornate in città.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. I vestiti in chiffon per eventi in città

Che si tratti di una cerimonia, un pranzo importante o una serata elegante: i vestiti di chiffon sono perfetti per le circostanze che ti chiamano a essere impeccabilmente chic durante una giornata o una serata in città. Taglio sartoriale da prediligere? Ti consigliamo quello midi, idealmente un tubino al ginocchio per dare risalto non solo alla silhouette femminile ma anche alle scarpe che sceglierai di indossare. Sandali con il tacco e slingback saranno indicatissimi. Infine, ricorda: se l’abito in chiffon presenta dettagli strutturali particolarmente vistosi, non osare troppo con i gioielli!

Foto Launchmetrics/Spotlight