Uno slip dress fluttuante, un abito bianco in pizzo sangallo… e poi? Serve la tendenza scarpe giusta. I sandali gioiello sono qui per questo, per enfatizzare la tua abbronzatura al massimo e per invitarti ad abbracciare uno dei diktat più chic. Detto fatto, abbiamo passato in rassegna i sandali gioiello da avere assolutamente nel tuo radar, in vista delle prossime sessioni di shopping. Stai pensando già a cosa mettere in valigia per le tue vacanze? Bene, non farti scappare questa opportunità: ecco a te i sandali gioiello da comprare adesso e amare, indossare e venerare per tutte le stagioni calde a venire.

Sandali gioiello: la tendenza scarpe dell’estate 2024

Gemme piccole o grandi, monocromatiche o declinate in più nuance: la caratterizzazione dei sandali gioiello passa in primis per i protagonisti assoluti, ovvero i cristalli. I migliori look dello street style ci mostrano come valorizzare al meglio questa tendenza moda estate 2024, sfoggiando i sandali gioiello – sia le versioni con il tacco sia le versioni flat – sotto abiti mini che ne richiamano i colori. Sono chic, su questo non c’è ombra di dubbio: indossarli di sera è un’ottima idea per un risultato glamour e raffinato, ma se vuoi sfoggiarli anche di giorno non lasciarti assalire da alcuna resistenza.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Di questa tendenza scarpe della moda estate 2024 ci piace anche l’abbinamento di gemme e cristalli con altri materiali, dalla pelle al Plexi trasparente che crea un delicato effetto vedo-non-vedo sulla pelle. Sta a te scegliere quale opzione rimandi definitivamente al tuo stile e alle tue necessità. Se desideri che l’abbronzatura risalti ancora di più, scegli i sandali gioiello in pelle effetto-metallizzato. Per un risultato a “basso profilo” punta invece su quelli minimali, con cinturini sottilissimi e cristalli piccoli.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: guida all’acquisto

Passiamo all’azione. I sandali gioiello non sono solo la risposta ovvia a cosa indossare con un abito da cerimonia. La verità, come ci ha già dimostrato lo street style con i look maggiormente d’ispirazione, è che possono essere anche alleati delle mise più casual pensate per il giorno. Vedi ad esempio le proposte flat in pelle: sono sandali versatili, perfetti anche per le giornate in città. E grazie ai cristalli colorati aggiungeranno un tocco di brio e fantasia ai tuoi look! Se invece il tuo focus non è proprio sulle gemme, sposta la tua attenzione su altri materiali, come la pelle effetto-metallizzato e il tessuto sfrangiato dalla finitura luminosa. Qualsiasi cosa sceglierai, ricorda la parola d’ordine: brillare!

In pelle e con cristalli multicolor, Bata (in sconto a €29,99)

In pelle e con cristalli, Casadei (in sconto a €297,50)

Con cristalli multicolor, Steve Madden, su Zalando (€110,95)

Sandali asimmetrici in camoscio, con cristalli. Dea Sandals Capri (€220)

In pelle effetto-metallizzato e cristalli trasparenti, Geox (€74,93)

Con punta squadrata, tacco stiletto e cinturini in Plexi morbido con cristalli. Stuart Weitzman (€595)

In pelle e con cristalli multicolor, Loriblu (€220)

Con tacco a blocco e fibbie sottili con cristalli, Giuseppe Zanotti (in sconto a €390)

Con cascata di cristalli, Primadonna (in sconto a €29,99)

In tessuto sfrangiato dall’effetto metallizzato, Furla (in sconto a €153)