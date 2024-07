Vietato lasciar passare inosservati i sandali infradito: la tendenza scarpe della moda estate 2024 impera nei look street style di it-girls e fashioniste. Sono proprio loro infatti a mostrarci come valorizzarli attraverso le nostre prossime mise. E lo fanno senza escludere gusti e necessità di nessuna di noi: dalla versione ultra flat a quella con tacco stiletto, i sandali infradito possono davvero rispecchiare la personalità di ciascuna. Scopri subito come abbinarli!

I sandali infradito con il vestito di cotone a quadretti

A caccia di look bon ton? Ecco l’ispirazione giusta per te. Il vestito a quadretti colorati ricorda vagamente il fascino vintage delle tovaglie della nonna (spoiler: ci piace esattamente per questo motivo!), motivo per cui non è necessario creare grossi contrasti attraverso lo styling. Punta sulla semplicità di un paio di sandali infradito con suola flatform per conferire un po’ di volume – nonché di carattere – alla silhouette della scarpa. Puoi sceglierli colorati oppure in versione total black. Quanto agli accessori, sì alle borse in paglia, da quelle più piccole a quelle di dimensione maxi.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Maglia polo, shorts e sandali infradito

Cool, sportivo, a tratti pervaso da una sofisticatezza intellettuale: un look che ci piace e convince al 100%, senza se e senza ma. Qui i sandali infradito nella loro versione flat (cioé bassissimi!) trovano spazio sotto un paio di comodi e soprattutto pratici pantaloncini di lino a vita alta. A fare da contraltare è la maglia polo a righe e a maniche lunghe: un capo che forse non ci saremmo aspettate in questo styling, ma che si dimostra essere perfettamente valido (oltre a essere impeccabilmente coordinato alla palette cromatica).

Foto Launchmetrics/Spotlight

I sandali infradito col tacco, enfatizzati dal tubino nero

L’eleganza del nero non conosce paragoni. Semplicemente, non ha rivali. Questa regola aurea chiama in causa lo styling dei sandali infradito col tacco stiletto, una versione ancor più chic (per quanto – per molte – meno pratica nell’approccio quotidiano al guardaroba) della versione flat. Come si indossano? Resta senz’altro indiscussa la versatilità: anche sotto i jeans cropped, i sandali infradito col tacco stiletto darebbero vita a un risultato divino. Eppure, è proprio sotto questo abito nero a maniche corte e dal taglio midi che vengono valorizzati al massimo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Look total denim e sandali infradito

Denim e perle, esiste forse un contrasto più audace? Detto con una percentuale: 50% urban, 50% chic. In questo look che abbiamo selezionato dallo street style, spicca l’abbinamento della minigonna a portafoglio con crop top abbinato: il tutto è realizzato in denim, il più urban e cool dei tessuti. E poi ci sono loro, i sandali infradito neri con un tacco di media altezza: ideali per le mise da giorno come anche per quelle da sera. La scelta di questi sandali semplici e minimali è approvata anche in virtù dello styling degli accessori: la collana di perle e la mini borsa griffata Louis Vuitton rubano la scena. E noi glielo lasciamo fare.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Leggi anche Guida shopping: i pantaloncini a righe

I sandali infradito con la gonna midi a maxi pieghe

La it-girl Tamara Kalinic sa come farci sognare in grande: il suo total look firmato Miu Miu è tanto riconoscibile a occhio nudo quanto divino, e su questo non si obietta. Tuttavia, da cosa prendere ispirazione per replicarlo almeno in piccola parte? Occhi puntati sull’abbinamento dei sandali infradito bassi con la gonna midi a maxi pieghe: un’interpretazione casual ma sofisticata al tempo stesso. Voto 10 alla scelta del top a fascia: a parte il logo a vista (per autentiche appassionate di logomania), ricorda i top bandana della generazione hippie.