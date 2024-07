È arrivato il momento di fare la valigia? Attenzione alla biancheria intima: la lingerie giusta è fondamentale per evitare di ritrovarci a dover rinunciare a un look in assenza del reggiseno o degli slip giusti. In questa guida shopping non troverai intimo sexy (che poi, ammettiamolo: la sensualità è questione di punti di vista!), ma semplicemente quella più funzionale per l’ottima riuscita dalle tue mise. Bisogna essere abili calcolatrici prima di partire per le vacanze, nessuna di noi vorrebbe ritrovarsi ad avere in valigia solo vestiti bianchi da abbinare a slip neri…

Il ruolo funzionale della lingerie d’estate

L’intimo giusto è tuo alleato: questa è una grande verità. E non parliamo solo di comfort, ma soprattutto di resa finale in termini di styling. Guardando i più bei look avvistati nello street style, ci si rende immediatamente conto di come it-girls e fashioniste adorino indossare reggiseni bralette e corpetti come fossero top, magari stratificandoli sopra blazer leggeri, mini cappe in seta o top in crochet. Anche in questo caso, un look del genere va ben pianificato, a cominciare dalle simmetrie. Per evitare l’effetto finale in stile anni Duemila (nulla contro la moda Y2K!), ricordati di sperimentare la bralette con una gonna a vita alta e non bassa.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Altro consiglio: spezza il completino intimo se il look lo richiede. Ad esempio, se il reggiseno o il corpetto a vista è nero ma indossi una gonna bianca, punta su un perizoma o un slip bianco per evitare qualsiasi contrasto cromatico controluce. E ricorda! I capi estivi sono generalmente composti da tessuti impalpabili e leggeri, perciò il segno dello slip non sempre è piacevole. Punta sull’intimo senza cuciture, perfetto per creare un effetto naturale e sempre raffinato.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: la biancheria intima da portare in vacanza

Non solo bikini e costumi interi, non solo caftani e ciabattine da spiaggia. Prima di partire per le vacanze, sintonizzati con tutte le tue necessità in fatto di lingerie e procedi all’acquisto. Anzi, agli acquisti (al plurale!). Che siano pochi e tutti strategici, mirati perché tu possa godere al massimo delle mise che già pregusti all’idea di indossare in riva al mare o a cena con amici e famiglia. Nella selezione preparata per te troverai reggiseni a tinta unita pensati per non prevalere con la propria texture sotto top e camicie. Troverai slip e perizomi senza cuciture, culotte a vita alta per modellare le tue forme e farti sentire coccolata. E – piccolo segreto di stile! – troverai anche i boxer in cotone, per evitare l’odiosissimo sfregamento delle cosce quando fa caldo. Come si indossano? Sotto gli abiti lunghi, it’s a secret.

Slip senza cuciture, Yamamay (€7,95)

Bralette senza imbottitura, Uniqlo (€24,90)

Bralette in microfibra lucida modellante, Tezenis (€9,99)

Brasiliana senza cuciture in microfibra, Intimissimi (€7,90)

Reggiseno imbottito con ferretto, Triumph (€35)

Boxer a costine, Oysho (in sconto a €15,99)

Culotte a vita alta con tassello in cotone, Cotonella (€18,90)

Corpetto in pizzo con ferretto, Rouje (€125)

Body in cotone biologico elasticizzato, United Colors of Benetton (€19,95)

Sottoveste con arricciatura sul seno, Victoria’s Secret (€39,75)