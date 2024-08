Parola chiave: versatilità. Non c’è nulla di più soddisfacente della possibilità di acquistare un accessorio capace di trovare spazio in infiniti look, da quello per l’ufficio alla mise per l’aperitivo con le amiche. Le borse a tracolla sanno essere vere alleate del guardaroba femminile: pratiche da indossare, capienti ma anche espressione unica e distintiva della tua identità. In questa guida shopping ti portiamo alla scoperta di quelle su cui meriterebbe farci un pensierino, pronta?

Le borse a tracolla secondo lo street style

Piccole o grandi, pervase da un forte spirito urban oppure chic: le borse a tracolla avvistate nello street style delle it-girls ci parlano di carattere e personalità. Ognuna con la propria identità, ognuna con le proprie necessità, ognuna con i propri tesori da avere sempre a portata di mano. Certo è però il loro fil rouge, ovvero quel massimo comune denominatore che fa della praticità la colonna portante di questa tendenza. E di tendenza moda autunno 2024 infatti si tratta, sebbene le borse a tracolla siano un diktat senza tempo, nonché una grande certezza nel guardaroba femminile.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Interessante nello street style è anche la declinazione versatile delle borse a tracolla, che trovano spazio sia nei look da giorno sia nei look da sera. Pelle e denim sono perfetti per le mise più casual chic, tra denim, blazer e morbidi abiti da giorno. Per interpretare invece il glamour serale dal tramonto in poi, ecco le borse a tracolla in catena metallica, completate da dettagli luminosi e cristalli.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Guida shopping: i modelli must-have per l’autunno 2024

Regola numero #1 per cercare la borsa a tracolla perfetta per te: parti dalle tue necessità. E non parliamo solo di necessità pratiche! Potrebbe trattarsi anche di un nuovo colore che desideri rendere protagonista del tuo guardaroba moda autunno 2024. In questa selezione per il tuo shopping abbiamo infatti incluso delle nuance tipicamente autunnali, che rimandano in parte anche ai colori del foliàge. Tonalità del verde e del color terra bruciata accompagnano le proposte total white o color crema. Non manca ovviamente la borsa a tracolla nera, un passepartout per molte di noi. Dulcis in fundo, le borse in denim: sono tornate per restare.

In pelle e con chiusura magnetica, Gianni Chiarini (€255)

In stile cartella da college, Coccinelle (€298)

In pelle e dalla silhouette bombata, Furla (€335)

Asimmetrica e con pietre, Zara (€39,95)

In pelle martellata con pattina frontale, Michael Kors (€175)

Borsa con tracolla a contrasto, Parfois (€35,99)

In pelle, con chiusura con patta e bottone magnetico. Hogan (€750)

Con tracolla in tessuto e catena metallica, Marc Jacobs, su MyTheresa (€350)

Effetto matelassè e con logo frontale, Armani Exchange (€100)