Le sfilate delle collezioni moda hanno già decretato quali saranno i vestiti che domineranno il nostro guardaroba autunno-inverno 2024-2025. La chiave interpretativa per comprenderli al meglio? Leggerne dettagli e colori. In questo prontuario di stile, facciamo il punto su 5 tipologie di abiti che saranno protagonisti di questa stagione. Annotali subito, saranno loro il focus dei tuoi prossimi look da giorno e da sera.

1. I vestiti con i cristalli

Apprestiamoci a vivere una totale rivincita del glamour, che torna in tutto il suo splendore a illuminare anche gli abiti più semplici e minimali. I vestiti con i cristalli spiccano tra le tendenze moda autunno-inverno 2024-2025, e i dettagli preziosi sono dunque il leitmotiv di un guardaroba femminile che non rinuncia alla voglia di splendere con l’abito giusto al momento giusto. La conferma arriva in primis dalla passerella di Miu Miu, dove elementi floreali con cristalli arricchiscono i minidress a maniche corte. Stella McCartney invece propone abiti midi interamente tempestati di borchie sferiche completate con cristalli trasparenti. Delle serie: tutto o niente, fil rouge ripreso anche da N°21, che impreziosisce con fiori di cristalli gli abiti a fascia da indossare sotto morbidi cardigan lasciati aperti.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Stella McCartney autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. N°21 autunno-inverno 2024-2025.

2. I vestiti autunno-inverno con le paillettes

No, con il glamour non abbiamo ancora terminato. La moda autunno-inverno 2024-2025 pronuncia un sonoro sì ai vestiti con le paillettes. Sono perfetti per i look da sera (nota per le più audaci: anche di giorno si può fare uno strappo alla regola!) e consentono di esplorare l’animo glamour della femminilità in base al taglio sartoriale che si predilige. Nella collezione firmata Valentino (l’ultima dell’ex direttore creativo Pierpaolo Piccioli, il cui testimone passa adesso ad Alessandro Michele), la tendenza paillettes incontra il fascino dei look total black: il risultato è un abito nero cortissimo e con scollo a V, interamente tempestato di paillettes nere. Giambattista Valli invece gioca con i contrasti di colore, esortandoci a sperimentare le paillettes nere in abbinamento con quelle blu. L’apoteosi della sensualità femminile scende in passerella con Gucci, dove lo slip dress – aka l’abito sottoveste – si tinge di rosa pastello tra paillettes e cristalli.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Valentino autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Giambattista Valli autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci autunno-inverno 2024-2025.

3. Gli abiti rossi

Tra i colori di tendenza della moda autunno-inverno 2024-2025 trionfa indubbiamente il rosso, massimo comune denominatore dei vestiti che domineranno il guardaroba femminile. Il nostro excursus comincia con Bottega Veneta, del cui look di passerella ti invitiamo a osservare il bilanciamento dei volumi: minimalismo nella parte superiore dell’abito, opulenza e volumetria in quella sottostante. Versace invece ci invita a toccare con mano il colore rosso attraverso l’uso della pelle: l’abito corto è corazzato (merito del corsetto), ma l’effetto drappeggiato della pelle conferisce morbidezza e sinuosità alla silhouette femminile. E se sopra il vestito rosso abbinassimo anche un capospalla? Detto fatto, la risposta arriva da Jil Sander, sulla cui passerella si procede all’insegna del total red. Complice il piumino rosso trapuntato.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Bottega Veneta autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Versace autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Jil Sander autunno-inverno 2024-2025.

4. Fiocchi, fiocchi, fiocchi!

Dettaglio d’obbligo della moda autunno-inverno 2024-2025? Fiocchi, fiocchi e ancora fiocchi. Un tripudio di bon ton e romanticismo che trova spazio anche sulla passerella di Prada, dove i co-direttori creativi Miuccia Prada e Raf Simons portano al centro della scena un tubino rosa interamente tempestato da fiocchi in raso tono su tono. Richard Quinn, nome fiore all’occhiello della scena anglosassone, punta invece sui vestiti con un unico e solo fiocco – grande e a contrasto cromatico – che ruba tutta l’attenzione. Dello stesso parere sembrerebbe essere anche Vivetta Ponti, direttrice creativa della casa di moda che porta il suo nome, Vivetta: un fiocco basta.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prada autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Richard Quinn autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Vivetta autunno-inverno 2024-2025.

5. I vestiti autunno-inverno con scollo a barca

Evviva la femminilità, evviva la sensualità. La moda autunno-inverno 2024-2025 ci chiama infine a indossare i vestiti con scollo a barca, e a stupirci è la loro straordinaria declinazione stilistica. Del Core, ad esempio, ha unito funzionalità e sex appeal: lo scollo a barca è dato dall’uso sapiente di una zip metallica. Luisa Spagnoli invece dà forma alla sua proposta attraverso il velluto, dando vita a un abito perfetto per i look da sera nel freddo inverno che verrà. Ultima ma non per importanza è l’interpretazione sportiva di Lacoste, dove lo scollo a barca conferisce sensualità al lungo abito in plissé.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Del Core autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Luisa Spagnoli autunno-inverno 2024-2025.