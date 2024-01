S empre siano lodate le sneakers bianche, ma vogliamo parlare di quanto siano briose quelle colorate? Una vera gioia per gli occhi... e anche per il guardaroba! Prendi subito spunto dai look street style e scopri quali comprare per i tuoi prossimi look

Come cominciare al meglio il nuovo anno se non con una ricca dose di colore? Lasciati ispirare dal tuo umore, poi punta dritto sulle sneakers colorate con cui meglio interpretare le tendenze scarpe della moda 2024. In questo prontuario di stile ti sveliamo come indossarle secondo i migliori look street style e, ovviamente, quali tenere nel tuo radar per i prossimi acquisti.

Sneakers colorate: come indossarle?

Parola d’ordine: nonchalance. È così che si indossano (bene) le sneakers colorate, e i migliori look street style ce ne danno prova dalle capitali della moda. Non importa quale colore tu scelga o quale mix & match di nuance vitaminiche ed eccentriche le definisca: più una scarpa catalizza attenzione, più va indossata come se fosse il pezzo più minimale e basic del tuo guardaroba. Ecco perché tiriamo in ballo la parola nonchalance: ripensa ai principi fondanti del quiet luxury e prova ad applicarli anche agli styling in cui le sneakers colorate saranno perno centrale. Opta per pantaloni neri con una camicia oversize tono su tono, magari un trench di pelle coordinato cromaticamente. Oppure, gli invicibili jeans dritti (con il modello boyfriend non si sbaglia mai) e un maglioncino a collo alto.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Guida shopping: le sneakers colorate da comprare ora

Attenzione, sneakers lovers! In questa guida shopping non troverete neppure una scarpa bianca. Non ce ne vogliano le tendenze moda 2024 (che sul bianco scommettono non poco), ma qui il focus è tutto su uno spettro cromatico squillante, energizzante, accattivante. Quelle che trovi subito di sotto sono 13 proposte per il tuo guardaroba daily. Ricorda: nonchalance! E lasciati ispirare dai colori che meglio riflettono il tuo umore in questo periodo. Che indossare i colori valga sempre la gioia e l’allegria (e mai la pena)!

Con tomaia in mesh e pelle e soletta Memory Foam, Skechers (€90)

Scarpa comoda e traspirante, Geox (€97,93)

Scarpe sportive con sottopiede in AMF – Air Memory Foam, Lotto (€67,50)

Running sneaker in tessuto tecnico, D.A.T.E. (€160)

Con tomaia in suede, New Balance (€140)

Modello Gazelle in camoscio morbidissimo e con le iconiche tre strisce, Adidas (€120)

Air Force 1 ’07, Nike (€119,99)

In camoscio, Wushu Ruyi (€150)

Modello running in pelle beige, Manuel Ritz (€92,40)

In camoscio e tessuto tecnico, Flower Mountain (€152,60)

Con inserti in pelle metallizzata, Run Of (€227)

In tessuto e finta pelle, con cristalli, Steve Madden, su Zalando (€139,99)

In camoscio e pelle effetto metallizzato, MoaConcept (€164)