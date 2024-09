Non dirlo, sappiamo a costa stai pensando: la giacca in camoscio ha un fascino indie irresistibile. Trasuda l’eleganza boho-chic di cui tanto sentiremo parlare in questa nuova stagione all’insegna delle tendenze moda autunno 2024. Perfetta per le giornate in cui l’aria si rinfrescherà, potrai indossarla con i capi basic più semplici (come una T-shirt o una camicia bianca) e ottenere sempre grande soddisfazione dal tuo look. In questa guida ti proponiamo le idee shopping su cui investire piccoli o grandi budget. Pronta a identificare la tua prossima giacca must-have?

Come abbinare la giacca in camoscio?

Parlavamo appunto di styling basic dal livello di coolness elevatissimo. Lo street style della moda autunno 2024 ci offre uno spunto interessante, che ti riproponiamo in foto sotto. Tre capi must-have del guardaroba femminile raggiungono il perfetto equilibrio nel momento in cui vengono abbinati insieme. C’è la canottiera bianca, che puoi sostituire con una maglia bianca a maniche lunghe. Ci sono i jeans a vita alta e a palazzo. E poi c’è la giacca in camoscio, che nel caso specifico è declinata nel taglio sartoriale di blazer. Completano la mise la cintura, la borsa e gli occhiali da sole. Semplice, ma senza dubbio d’impatto.

Foto Getty

Shopping: le suede jackets da comprare ora

Piccoli o grandi investimenti? Tutto dipende da una prerogativa essenziale, ovvero la scelta tra camoscio ed effetto-camoscio. In questa guida shopping ti proponiamo entrambe le versioni, e le idee spaziano da giacche bomber a blazer oversize, giacche sahariane e giacche borchiate (per un accento di grinta e personalità!). Il consiglio che ti offriamo è di valutare anche le nuance: i colori virano dalle tonalità biscotto a quelle cremose, il camoscio è un materiale che può avere davvero moltissime declinazioni cromatiche. Tutte – e nessuna esclusa – troveranno sicuramente spazio nel tuo guardaroba.

Giacca over in suede, Weekend Max Mara (€579)



Sahariana in jersey dal finish vellutato, Pennyblack (€159)

Blazer aperto in suede, Stefanel (in sconto a €75)

Giacca corta in tessuto nappato, H&M (€49,99)

In pelle scamosciata e con borchie, Mango (€359,99)



Con frange e con effetto camoscio, Stradivarius (€45,99)

In camoscio idrorepellente, Tommy Hilfiger (€549,90)