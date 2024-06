Q ualsiasi sia il taglio sartoriale, qualsiasi sia il fit, i jeans bianchi sanno rivelarsi grandi alleati del guardaroba femminile. Ed è per questo che abbiamo preparato per te una selezione di modelli da valutare per la tua prossima sessione di shopping!

Jeans bianchi? Sì, mille volte sì. Di tutte le tendenze denim della moda primavera-estate 2024, questa è sicuramente la più candida e immacolata – per il colore protagonista, of course – ma anche la più versatile. Sono cool ma al tempo stesso sofisticati, perfetti per i look dal sapore grunge ma anche per quelli un po’ più chic. Vediamo come indossare i jeans bianchi e soprattutto quali comprare questa stagione.

Come indossare i jeans bianchi?

Si potrebbe pensare che i jeans bianchi trovino la massima espressione solo nei look total white (che sono elegantissimi: diffidate da chi sostiene il contrario). E invece no, lo street style della moda primavera-estate 2024 ci invita a osservarne gli abbinamenti con i colori più energici e audaci, come il rosa fragola, ma anche il giallo e l’arancione. Il look in foto sotto esplora proprio questo connubio: i pantaloni in denim bianco trovano spazio sotto una camicia rosa leggermente sbottonata. Sneakers e borsa nera portata a spalla completano la mise casual.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Per un’interpretazione più chic e formale dei pantaloni in denim bianco, punta sulla camicia. Nello specifico, è della camicia azzurrina con righe bianche che parliamo: sofisticata, minimale, un passepartout nel guardaroba femminile (e dalle infinite possibilità di styling). Puoi indossarla ben inserita all’interno dei jeans bianchi dritti e dal taglio cropped, abbinando infine un paio di slingback con tacco a blocco.

Foto Getty

Guida shopping: i must-have di questa stagione

Nella guida shopping che ti proponiamo, troverai i jeans bianchi tra cui scegliere il tuo prossimo alleato di stile. A ringraziarti non saranno solo i look moda primavera-estate 2024, ma anche tutti i look delle prossime stagioni a venire: i jeans bianchi hanno un fascino senza tempo, ed è proprio questa loro caratteristica a renderli un acquisto assolutamente furbo. Punta sul modello dal fit che più si addice a te: aderenti? Svasati? A zampa? Il consiglio che ti diamo prima di procedere all’acquisto è di valutare sempre in base alle tue necessità. E, vedrai, si rivelerà infallibile.

Effetto vintage, Stradivarius (€29,99)

Dal taglio largo e composti al 50% di cotone biologico, Maje (€195)

5 tasche in denim di cotone leggermente elasticizzato, H&M (€35,99)

Tagliati e a vita alta, Zara (€39,95)

In morbido cotone stretch, Marina Rinaldi (€119)

In drill di cotone, Max & Co. (€139)

Jeggings in drill stretch, Elena Mirò (€130)



A vita alta con fondo svasato, Gas (€99,90)

Dal taglio flare, 7 For All Mankind, su MyTheresa (€250)

A gamba larga e vita alta, Entire Studios, su MyTheresa (€370)

Ha collaborato Cristina Nava