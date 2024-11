Nelle borse da regalare a Natale si cela la magia delle tendenze accessori inverno 2025: il rosso, l’oro, il velluto, i fiocchi, i cristalli e le paillettes sono sì i diktat dei look festivi, ma anche quelli che domineranno il glamour del prossimo anno. È per questo che una borsa sotto l’albero di Natale sarà cosa buona e giusta, per stupire chi ami con un accessorio imperativo e irresistibile che risulterà essere un valido investimento da amare, sfoggiare e preservare nel tempo. In questa guida shopping, le idee regali Natale 2025 saranno tantissime. Non ti resta che scegliere quale borsa regalare (o regalarti, ça va sans dire).

Quali sono le borse da regalare a Natale?

Donare qualcosa di assolutamente perfetto agli occhi della destinataria dona grande soddisfazione. È per questo che identificare le giuste borse da regalare a Natale è lo step numero #1. Ma come si fa? Il consiglio che ti offriamo è di valutare bene la strada da prendere. La prima: punta sugli accessori di tendenza, perfetti per interpretare il glamour delle feste. Parliamo del colore rosso ma anche dell’oro e dell’argento, così come del velluto, i fiocchi, i cristalli e le paillettes. Sono tendenze moda perfettamente contestualizzabili anche nei look di tutti i giorni: nello street style internazionale ce lo ha dimostrato quest’anno anche la cosiddetta “teoria del rosso”.

Seconda strada possibile invece è optare per gli accessori più minimali – ma ugualmente chic! – che trascendono il concetto di tendenza (e di glamour) diventando così degli abili passepartout. Una tracolla nera con catena, una shopper di pelle color champagne, una classica borsa a spalla da sfoggiare praticamente con tutto, dai look casual a quelli più sofisticati. Se stai regalando la borsa a una persona che conosci poco, fidati dei grandi classici: è difficile sbagliare. Se invece conosci molto bene la destinataria, datti la possibilità di interpretare il suo carattere e il suo brio attraverso i dettagli più cool.

Idee shopping: i modelli da (farsi) regalare a Natale

Evviva i look delle feste! Sono lo specchio riflesso di un mood spensierato e magico, custodiscono la chiave di accesso a un immaginario che (volente o nolente) ci riporta indietro nel tempo alla nostra infanzia e ai momenti più felici. Di questo immaginario non possono che fare parte ovviamente anche le tendenze accessori che amiamo sfoggiare ogni Natale, declinandole in borse rosse, borse di velluto, borse oro o borse con paillettes e cristalli. A ognuna, la sua: in questa guida shopping abbiamo racchiuso le proposte più interessanti su cui tenere puntato il tuo fashion radar, e ne troverai di tutti i tipi e per ogni budget. Quale borsa metterai sotto l’albero?

In raso con paillettes, Marina Rinaldi (€180)

Pochette laminata, Pennyblack (€99)

Borsa in metal mesh, Max&Co. (€99)

A secchiello e con tracolla, Geox (€189,90)

Dalla forma hobo e con tracolla, OVS (€24,95)

Shopper in pelle martellata, Stefanel (€149)

Tracolla in peluche, Marc O’Polo (€129,95)

Pochette in velluto intrecciato, Nuna Lie (€29,95)

Clutch a cuore con strass e tracolla, Silvian Heach (€84)

Mini bag da sera in velluto con paillettes, V°73 (€89)

Borsa a spalla con tracolla a catena, Miriade (€45,90)

A mano con chiusura a clutch, Primadonna Collection (€49,99)

Borsa a mano in pelle, Coccinelle (€280)

Shopper in pelle con chiusura a zip, Mandarina Duck (€205)

Clutch artigianale in velluto con ricamo in oro, Amato Daniele (€899)

Mini bag in pelliccia sintetica e con tracolla, L’Atelier Du Sac (€108)

In velluto con maxi fiocco, MC2 Saint Barth (€119)

Clutch in tessuto frisè, Gianni Chiarini (€170)

Borsa in satin con manico in seta, Halite Jewels (€150)

Effetto metallizzato e con dettagli glamour, Emanuela Biffoli (€81)

