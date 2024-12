Ne hai anche tu una nel guardaroba, oppure stai valutando la possibilità di acquistarla… pensando già a come indossarla al meglio. Bene, in questo prontuario di stile veniamo in tuo aiuto con 5 idee street style per sciogliere qui e ora un quesito più semplice di quanto pensi: come abbinare le giacche shearling? La risposta – declinata in 5 idee da provare subito! – ti porterà alla scoperta di un capospalla timeless, che anche questa stagione torna ad aggiudicarsi il titolo di tendenza moda inverno 2025. Pronta a osservarlo attraverso le lenti cool delle it-girls?

1. Come abbinare la giacca shearling ai vestiti bianchi?

Ammettiamolo. Le nuance cremose, abbinate al bianco, ci rimandano immediatamente al quiet luxury, l’estetica di cui tanto si è parlato nell’ultimo anno. È per questo motivo che ti invitiamo a valutare la possibilità di scegliere una giacca shearling beige, che in abbinamento ai vestiti bianchi creerà un risultato davvero sofisticato e chic. Potrai completare il tuo look con stivali chunky, quali anfibi o modelli stringati, oppure con varianti più eleganti quali stivali col tacco a blocco o a spillo.

Foto Getty

2. La giacca shearling marrone con i look total black

Ha un languore vintage (d’altronde, nei negozi second-hand se ne trovano tantissime e di bellissime!) e quell’effetto di pelle usurata dal tempo che profuma di storia e di vita vissute: la giacca shearling marrone è un vero non plus ultra nel guardaroba femminile. Come indossarla al meglio? Anche stavolta, non esiste giusto o sbagliato. Il look street style che ti proponiamo qui la reinterpreta come protagonista assoluta di un look total black semplice da replicare. Tutto ciò che occorre è una camicia nera, da abbinarsi a pantaloni tono su tono e stivaletti Chelsea.

Foto Getty

3. Come abbinare la giacca shearling con il gilet

Il fascino del dandy è senza tempo, e anche il guardaroba femminile non sa resistergli. Ecco un look in cui la giacca shearling in pelle nera e lana beige trionfa sopra il gilet. Pantaloni neri e a palazzo slanciano la silhouette femminile insieme agli stivali col tacco, una combinazione perfetta per lasciare che tutta l’attenzione ricada sulla giacca in montone. Dulcis in fundo, il foulard sapientemente annodato al collo: un accessorio sofisticato e (sempre) di tendenza.

Foto Getty

4. Total leather: con i pantaloni in pelle nera

Il risultato cool è assicurato, e poi col nero non si sbaglia proprio mai. Un’altra interpretazione interessante della giacca shearling è quella in cui pelle e pellicciotto interno abbracciano lo stesso colore. Il total black crea in definitiva un risultato dark ma audace, reso ancora più caratterizzante dalle profilature in metallo delle cerniere. Vuoi portare il look tono su tono alla massima espressione? Aggiungi i pantaloni di pelle. Più cool di così!

Foto Getty

5. Passione denim? Sì allo styling con i jeans

Less is more, un mantra che non sbaglia proprio mai. Se alla giacca shearling desideri abbinare i capi classici del tuo guardaroba quotidiano, sentiti libera di farlo. Noi ti esortiamo a partire da due must-have indiscutibili, quali i jeans e un pratico maglioncino di lana con collo alto a costine. Scegli dei jeans dritti se desideri un risultato finale che punti a uno stile casual chic, oppure un modello più baggy e morbido per conferire alla mise un accento un po’ funky. A te la scelta.

Foto Getty

