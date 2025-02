Dubbi non ce ne sono, la giacca a vento è assolutamente perfetta per il transition style primaverile. La cerniera la rende pratica, il cappuccio le conferisce utilità nelle giornate uggiose, il tessuto tecnico ne fa un passepartout versatile per sentirsi sempre al riparo durante le giornate più pazzerelle della mezza stagione. E poi – ammettiamolo – è cool. Così cool che anche le sfilate delle collezioni moda primavera-estate 2025 l’hanno portata in passerella donandole un’allure ancora più lussuosa. È proprio a questo fascino che ci siamo appellate: vogliamo ricrearlo nei nostri look, avendo cura però di acquistare le migliori giacche a vento primaverili restando in linea con un budget democratico.

L’ispirazione: la giacca a vento Miu Miu primavera-estate 2025

Occhi puntati sulla passerella della sfilata Miu Miu primavera-estate 2025, dove Miuccia Prada ha reso la giacca a vento la conditio sine qua non della moda utilitaria. Lo stile è certamente importante, ma la concretezza e il pragmatismo nella vita (e nel guardaroba) pure sono fondamentali. Tant’è che si riflettono qui, in questa giacca a vento bicolor che ci ispira e ci offre qualche idea in più su come abbinarla. Ovvero, con felpa colorata, gonna bianca e sneakers.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu primavera-estate 2025

Shopping: le migliori giacche a vento primaverili da comprare ora

Le migliori giacche a vento primaverili non sono poche, come identificare quella che fa al caso proprio? Le tendenze moda 2025 ci indirizzano verso proposte monocromatiche, caratterizzate da silhouette avvitate oppure leggermente più morbide e oversize. Nella scelta della vestibilità, tutto dipende molto da te: se preferisci stratificare più capi al di sotto, meglio scegliere una giacca a vento di una taglia in più. Passiamo poi ai dettagli! Sì al cappuccio se desideri indossarla nelle giornate primaverili in cui ancora c’è il rischio che piova. Sì anche alla cerniera, sia in sostituzione che in combinazione ai bottoni.

Con cappuccio regolabile con lacci elastici, Zara (€49,95)

In tessuto tecnico traspirante, H&M (€89,99)

Dalla silhouette rilassata e con maniche in stile raglan, Uniqlo (€69,90)

In 100% nylon faille riciclato, Patagonia (€260)

Con cappuccio e silhouette rilassata, Levi’s, su Zalando (€140)

Parka oversize con cerniera, Mango (€69,99)

Con tasche e cerniera, The North Face (€130)

Giacca impermeabili ripiegabile, Timberland (€220)

In cotone impermeabile, Barbour, su MyTheresa (€415)

Con zip frontale nascosta, Gant (€280)

Leggi anche Guida shopping alle giacche di pelle più belle della primavera 2025

Leggi anche I migliori jeans da comprare ora, per i look casual e cool della primavera 2025

Leggi anche Le sneakers di tendenza ora: idee shopping per la primavera 2025