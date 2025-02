Chi dice che i diktat arrivino solo dalle passerelle? Abbiamo analizzato i colori protagonisti delle sfilate primavera-estate 2025 e, tra le tante nuance presenti, ne abbiamo intercettate cinque da sperimentare subito nei nostri look. È pur vero però che anche lo street style chiede la sua meritata parte di scena: durante le ultime fashion week, in particolare durante la settimana dell’Alta Moda a Parigi, le it-girls hanno sfoggiato una serie di mise tutte all’insegna del rosa cipolla. La domanda sorge spontanea: quale sarà il colore della primavera 2025, se non proprio questo?

Quale sarà il colore della primavera 2025?

La parata di look nello spirito romantico e delicato della nuance rosa cipolla comincia da qui, da questo vestito che l’attrice americana Kelly Rutherford (certo che la conosci! Interpreta Lily van der Woodsen nella serie televisiva Gossip Girl) ha sfoggiato a Parigi durante le sfilate Haute Couture. Ospite di un fashion show, l’abbiamo vista elevare il rosa cipolla attraverso questo abito che fa delle ruche il proprio leitmotiv. Un validissimo espediente per dare carattere e personalità a un colore che di per sé può sembrare (pur non essendo affatto) un po’ serioso. Nota bene: Kelly Rutherford non è stata l’unica a prediligere l’addizione ruches + rosa cipolla, riproposta anche da giovani fashioniste nel mirino dei fotografi di street style.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il rosa cipolla, declinato nei completi gonna e giacca

Tutte pazze per la nuance rosa cipolla. Ecco altri due look street style che decretano quale sarà il colore della primavera 2025, declinato stavolta in veste ensemble. Gonna e giacca sono cromaticamente abbinati per creare un perfetto risultato tono su tono, ma senza proporre la serietà dei tailleur. La gonna può essere lunga e scampanata, oppure a tubino e con lo spacco. La giacca, invece, può essere concepita come un morbido scamiciato con profondo scollo a V e cintura in stile obi giapponese.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Nel clou dell’eleganza ci guidano invece i dettagli che ben si sposano con il colore primavera 2025. Numero uno, i bottoni dorati: maxi e rotondi, ideali per conferire al look un je ne sais quoi di sofisticato. Numero due, i fiori scultorei tono su tono. Un vero accento Wow per non passare inosservate.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il colore primavera 2025 nello stile quotidiano

Non solo vestiti con ruche e completi elegantissimi: il rosa cipolla trova spazio anche nel guardaroba quotidiano, con body e maglie dolcevita a costine. Come si indossano? Naturalmente, puoi optare per gli styling più semplici con jeans e pantaloni a sigaretta. Oppure, con gonne di pelle marrone e stivali in una golosissima nuance crema. Prendi ispirazione dal look che ti proponiamo in foto sotto, un tripudio di colori perfetti per essere abbinati insieme.

Foto Launchmetrics/Spotlight

