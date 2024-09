Indecisa? Nel dubbio, che sia un sì. La moda autunno 2024 strizza l’occhiolino ai mocassini con la zeppa, elevando un grande classico del guardaroba (formale) femminile in un pezzo dall’irresistibile fascino chunky. Non c’è da meravigliarsi se anche le icone di street style li adorano, azzardando nei propri look uno styling con o senza collant. Ma da dove arriva la tendenza? E quali comprare questa stagione? Ti sveliamo ogni dettaglio in questo prontuario di stile.

Leggi anche Transition style: 5 scarpe di tendenza per il rientro in città

La tendenza dalla sfilata Gucci autunno-inverno 2024-2025

È senza dubbio la casa di moda Gucci, oggi sotto la direzione creativa di Sabato De Sarno, ad aver creato questo gioco di volumi molto interessante. Il plateau più alto che ci sia aggiunge un ulteriore senso di modernità all’iconico morsetto dei celebri mocassini Horsebit. La tradizione equestre incontra dunque la contemporaneità e la voglia di sfumature glamour nei propri look. Nell’interpretazione della stagione corrente, ritroviamo una proposta ibrida e trasversale più che mai: il mocassino è addirittura diventato una slingback, ma plateau e morsetto frontale resistono alla prova del tempo (e anche a qualsiasi giudizio).

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci autunno-inverno 2024-2025.

Leggi anche 10 blazer per i look del tuo rientro in ufficio

Shopping: i mocassini con la zeppa da comprare ora

Voglia di introdurre la tendenza scarpe della moda autunno 2024 nel tuo guardaroba? Non per forza si dovrà investire in cifre da capogiro e grandi maison. Le proposte shopping che ti suggeriamo in questa gallery conciliano anche stile e budget, avendo cura di avere sempre tutti i dettagli (cool) al posto giusto. Grande spazio è dato alla protagonista assoluta di questo diktat, ovvero la zeppa. Come la preferisci? Occhio alle varianti: dentellata, classica, multicolor, in gomma o rivestita in pelle? Dalla scelta della zeppa, tanto si potrà dire dell’eleganza o dell’audacia del mocassino che acquisterai. E ricorda: sentiti libera di indossarli senza collant finché il clima consentirà. Poi passa ai collant neri velati. Parola di street style!

Con suola extralight con righe verticali e onde, Hogan (in sconto a €322)

Con zeppa in gomma multicolor, UGG, su Zalando (in sconto a €152,99)

In pelle e con dettagli in metallo, Burberry, su MyTheresa (€750)

In pelle stampata, Clergerie, su MyTheresa (in sconto a €343)

Con fondo in gomma, Barca (in sconto a €41,60)

In pelle e con zeppa, Gucci, su MyTheresa (€1200)

Mocassini slip-on con tomaia sagomata, Crocs (€79,90)

In pelle e con maxi suola dentellata, Wolf & Badger (in sconto a €224)

Con zeppa chunky e fibbie metalliche, Toga Pulla, su Farfetch (in sconto a €378)