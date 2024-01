A ggiungono carattere ai look e sono davvero irresistibili. Specialmente se griffati! Ecco la nostra guida ai 10 accessori che (secondo noi) meritano di essere acquistati ai saldi invernali. Ora o mai più, a prezzo scontatissimo

Evviva i saldi invernali, conosci forse un modo più furbo e intelligente di fare shopping? Non c’è nulla di più bello del riuscire a portare a casa un acquisto smart, che sai già di potere indossare nel tempo senza stancartene mai. Ecco perché, con i vestiti scontati come in fatto di accessori, bisogna puntare su quelli giusti. In questa guida ti sveliamo su quali fare un pensierino, in 10 proposte di cui innamorarti subito.

Saldi invernali 2024: su quali accessori moda puntare?

Mai sottovalutare il potere innato degli accessori: elevano i look, gli conferiscono maggiore forza, carattere, personalità. E non per forza devono obbligatoriamente dare nell’occhio. Pensa ad esempio agli accessori più minimali, come una cintura di pelle, o magari dei guanti. I saldi invernali sono un ottimo pretesto per fare incetta di accessori – solo quelli che ci occorrono veramente – ed è per questo che vogliamo segnalarti alcuni classici senza tempo. Il berretto da baseball, il foulard da indossare in qualsiasi modo tu voglia (e credici, le possibilità di styling sono davvero moltissime), gli occhiali da sole leggermente a gatto, un colletto ricamato da aggiungere – all’occasione – sulle tue camicie preferite. Procedi per necessità, assicurati che sia un accessorio che ancora non hai nel tuo guardaroba. Oppure, per colore: quale nuance vuoi sperimentare questa stagione? In questo look street style in foto sotto, ad esempio, ti forniamo un pizzico di ispirazione per portare gli accessori arancioni in modo cool.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Guida shopping: 10 accessori da comprare ora

Una clip per capelli griffata, un foulard da indossare al collo, al polso o annodato alla borsa. E poi gli occhiali da sole di Saint Laurent, che con i saldi invernali puoi accaparrarti a un prezzo davvero super. Punta anche sugli accessori iconici, come la sciarpa con l’emblematico motivo zig-zag: è Missoni, ça va sans dire, e acquistarne una a prezzo scontato ti darà dvvero molta soddisfazione. Occhi puntati anche sulle cinture, come quella Versace con l’inconfondibile testa di Medusa, e quella di cristalli di Oséree: quest’ultima, sui tuoi abiti preferiti, enfatizzerà il punto vita e sarà très chic. Quale accessorio sceglierai? Te ne proponiamo 10, tutti in sconto, su cui fare subito un pensierino.

Berretto con visiera, New Era, su Zalando (€21,09)

Guanti in pelle, UGG, su Zalando (€111,99)

Cintura di cristalli, Oséree, su MyTheresa (€70)

Sciarpa in misto lana con iconico motivo Zig Zag, Missoni, su MyTheresa (€99)

Occhiali da sole rettangolari, Saint Laurent, su MyTheresa (€136)

Cintura in pelle, Versace, su Farfetch (€177)

Foulard a fiori, Sunnei, su Farfetch (€63)

Fermacapelli con logo, Tory Burch, su Farfetch (€52)

Colletto con ricamo a fiori, Patou, su Farfetch (€166)

Foulard a fiori, Dolce & Gabbana, su Farfetch (€87)