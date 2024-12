C’è chi costruisce i propri styling a partire dall’abito, chi invece da gioielli e accessori. Attenzione però a omettere loro: le scarpe eleganti per i look delle Feste chiedono la propria meritatissima parte di scena. Tra Natale e Capodanno, le protagoniste assolute delle nostre mise saranno décolletées in camoscio o vernice, Mary Jane con dettagli contraddistintivi, mocassini in velluto, stivaletti con tacchi preziosi. La moda inverno 2025 si schiera dunque dalla nostra parte, offrendoci tutto il necessario per look festivi assolutamente impeccabili: le proposte migliori sono raccolte qui, nella nostra guida shopping alle scarpe più chic del momento.

Scarpe e le décolletées di tendenza dallo street style

Se sei in cerca di ispirazione, concediti uno sguardo attento ai look più interessanti dello street style: le it-girls sanno sempre come guidarci, con brio e maestria. Non a caso, anche le precedenti fashion week sono state terreno fertile per seminare alcune idee che tornano utilissime in vista dei look di Natale e Capodanno. D’altronde, ci sono tendenze (come i vestiti rossi, altra tendenza chiacchieratissima della stagione in corso!) che trascendono il concetto di occasione d’uso: l’oro e l’argento, declinati attraverso l’uso della pelle effetto-metallizzato, trovano ad esempio spazio sulle scarpe perfette da indossare non solo durante le Feste. Senza dimenticare, ovviamente, la regola aurea del minimalismo: anche con le classiche décolletées nere non si sbaglia mai (e il look in foto sotto ne è la prova evidente).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Dulcis in fundo: colori metallizzati quali oro, bronzo e argento non possono che fungere da massima fonte di ispirazione se sei a caccia di scarpe eleganti per i look delle Feste. Nello street style prevalgono le décolletées a punta con tacchi stiletto, ma sentiti libera di spaziare verso proposte più versatili, quali ballerine e Mary Jane con pratici tacchi a blocco.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le scarpe eleganti per i look delle Feste

Prima di passare all’azione, domandati effettivamente come e dove trascorrerai le festività. In base alla risposta, potrai stabilire in piena autonomia l’occasione d’uso delle tue scarpe. L’eleganza, ad ogni modo, non sarà affatto sacrificata. Tra le scarpe eleganti per i look delle Feste abbiamo incluso non solo le classiche décolletées da sfoggiare sotto gonne, abiti e pantaloni, ma anche ballerine ultraflat per le tue mise più versatili e comode. Sì anche ai mocassini, in particolarmente se in velluto e con nappine. E non facciamoci mancare infine gli stivaletti più preziosi: i tacchi tempestati di strass sono il dettaglio non plus ultra per chi è a caccia del vero glamour.

Mary Jane in vernice con tacco a blocco, Pittarosso (€39,99)

Décolletées oro effetto laminato, Primadonna (€59,99)

Stivaletti in camoscio con tacco color oro, Pollini (€410)

Ballerine a punta effetto metallizzato, Parfois (€45,99)

Décolletées in pelle verniciata, A.bocca (€360)

Slingback a punta, Marella (€179)



Mocassini in camoscio con nappine, Ballerette (€175)

Stivaletti di pelle con strass sul tacco, Michael Kors (€375)

Décolletées in camoscio, Le Walterine (€125)

Mule in raso con strass, Zara (€55,95)

Leggi anche I vestiti di paillettes per Capodanno: idee per il tuo shopping

Leggi anche I vestiti animalier da indossare a 50 e 60 anni