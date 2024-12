I dettagli più briosi degli stivaletti col tacco (di tendenza ora) potrebbero piacere a 30, 40… e anche a 50 anni. Ed è per questo che abbiamo selezionato le proposte shopping più interessanti per guidarti nel prossimo acquisto di questa stagione (soprattutto con i saldi presto in arrivo). Su quali modelli puntare i riflettori? La nostra attenzione è caduta sugli stivaletti più inaspettati (ma non solo), contraddistinti da profilature colorate, tacchi scultorei, elementi dall’effetto metallizzato e silhouette ben strutturate. Non ti resta che scoprirli tutti.

Come abbinare gli stivaletti col tacco?

Tra le tendenze moda proposte dallo street style di questo inverno, spiccano gli stivaletti dalla punta squadrata. I tacchi che li caratterizzano possono essere a blocco o stiletto, senza interferire in alcun modo con l’elevatissima coolness del risultato finale (anzi). Quanto a come sfoggiarli, le it-girls gli lasciano tutta la scena, abbinandoli con collant color burgundy e giacche maxi, oppure con pantaloni al ginocchio protagonisti di look total black.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Ci sono poi gli anfibi col tacco e il plateau in gomma dentellata: audaci e grintosi, si sfoggiano con jeans o pantaloni cargo, aggiungendo al look un tocco di meritatissima coolness. Elemento non plus ultra a loro favore? Sono perfetti per la montagna e la neve, ma lo street style ne ha fatto anche un valido alleato da città.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i modelli su cui investire ora

E shopping sia! Punte pronunciate, arrotondate o squadrate caratterizzano gli stivaletti col tacco da comprare ora. La moda inverno 2025 è più democratica che mai, accontentando così ogni gusto nell’espressione della propria identità. Lascia che la caccia ai tuoi stivaletti col tacco sia un gioco, consentendo ai loro dettagli di ispirarti. Che si tratti della pelle effetto metallizzato e della finitura satinata, di un sofisticato tacco a clessidra o di una suola chunky: a ognuna la sua tendenza definitiva.

E punta e con tacco stiletto, H&M (€39,99)

Con tacco a blocco e punta squadrata, Vagabond (in sconto a €95)

A punta e con tacco a clessidra, Miista (€460)

Con tacco texano ed elastici laterali, Michael Kors (€275)

Con punta squadrata e pelle con stampa effetto-pitone, Aeyde (€445)

Con tacco geometrico, Benetta Boroli (in sconto a €275)

Con suola in gomma dentellata, Christian Louboutin, su MyTheresa (€1295)

Con dettaglio frontale tono su tono, Cavallini (€325)

Con tacco texano ed elastici laterali, Paris Texas (€645)

Anfibi stringati con tacco a blocco in gomma, Dr Martens (€220)

In camoscio, con plateau e tacco alto. Zara (€79,95)

Con tacco a spillo e dalla finitura lucida, Stella McCartney (€895)

