Non ce ne vogliano i sempre immancabili vestiti rossi (sempre siano lodati), ma i vestiti argento per le Feste non possono che rubare a loro volta tutta la nostra attenzione. Le passerelle delle sfilate moda autunno-inverno 2024-2025 li hanno (tra l’altro) resi protagonisti delle collezioni di tendenza adesso, a cui guardiamo con estasi per prendere spunto in vista dei nostri look di Natale e Capodanno. Fatta incetta di ispirazione, la nostra guida shopping ti porterà alla scoperta degli abiti su cui potresti voler investire adesso: sii furba, scegli il modello che sai potrai sfoggiare anche dopo le festività alla prima occasione (glamour!) che si rispetti.

La tendenza argento dalle sfilate autunno-inverno 2024-2025

La lezione di stile fondamentale che possiamo apprendere dai vestiti argento protagonisti delle sfilate è essenzialmente una. E cioè che esistono due modi di indossarli: in chiave assoluta (cioè puntando su un look total silver e ultra sberluccicante!) oppure in abbinamento con il nero. Vedere per credere i look di sfilata che ti proponiamo nelle foto sotto (sì, sono abiti meravigliosi e da capogiro!), dove Chiara Boni Le Petite Robe e Dolce&Gabbana scommettono su sensualissimi accostamenti dell’argento alla più dark delle nuance in assoluto. Poi c’è l’interpretazione firmata dalla maison Jil Sander, le cui paillettes argentate portano con sé un mantra che tutte abbiamo diritto a portare nel nostro guardaroba: shine baby shine!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chiara Boni La Petite Robe autunno-inverno 2024-2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Jil Sander autunno-inverno 2024-2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dolce&Gabbana autunno-inverno 2024-2025

Shopping: i vestiti argento per le Feste da comprare ora

Tre, due, uno, via. Che la caccia ai vestiti argento per le Feste abbia inizio, avendo cura non solo di rispettare il proprio budget ma anche l’idea di look che si ha in mente per Natale o Capodanno. Le nostre proposte vogliono rispecchiare (e rispettare) tutte le possibili occasioni d’uso: c’è chi di noi festeggerà a casa in famiglia, chi invece in luoghi esclusivi con pochi amici. Chi magari preferirà prendere parte a feste natalizie molto glamour, chi invece opterà per il calore della propria casa. Qualsiasi sia la tua destinazione, poco importa: la tendenza argento è per tutte. Ce lo dimostrano questi vestiti da comprare ora, tra tessuti morbidi e silhouette strutturate, abiti in maglia con tocchi di glitter e vestiti di paillettes per brillare tutta la notte.

Abito glitter con scollatura sulla schiena, H&M (€59,99)

Tunica monospalla in raso, Mango, su Zalando (€79,99)

Slip dress in jersey metallizzato, The Sei, su MyTheresa (in sconto a €332)

Dalla finitura satinata, Shona Joy, su Farfetch (€512)



Con paillettes e maniche corte a sbuffo, Rotate, su MyTheresa (€460)

Con paillettes, scollo morbido e spalline sottili, Zara (€59,95)

Tubino in pelle effetto-metallizzato, Ba&sh, su Farfetch (€510)

Con paillettes e senza spalline, Mango (€320)

Slip dress dalla finitura metallizzata, Calvin Klein, su Zalando (in sconto a €153,99)

