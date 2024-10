Tra le tendenze protagoniste della moda autunno 2024, ci sono loro: le felpe col cappuccio. Pratiche da infilare e con quell’allure versatile che, in tutta verità, chiede solo di essere sfoggiata fuori dai contesti sportivi. Se l’hai sempre immaginata in abbinamento con leggings e joggers, è arrivato il momento di ricrederti. Ti diciamo di più: è il momento di ricrederti anche se l’hai sempre sperimentata nello styling con i tuoi jeans preferiti. Le felpe col cappuccio in realtà hanno un lato chic tutto da esplorare, lo dimostrano i look street style maggiormente di ispirazione per portarti alla scoperta dei tuoi prossimi (possibili) look. Infine, passa all’azione con la nostra guida shopping. Troverai tante proposte per te, per ogni budget.

Moda autunno 2024: come indossare le felpe col cappuccio

La it-girl americana Olivia Palermo ci porta alla scoperta di nuove idee moda per l’autunno 2024. La felpa col cappuccio può essere indossata sopra la camicia e con la gonna lunga a quadri: un’interpretazione casual chic dell’eleganza femminile. Ed elegante lei lo è davvero! D’altronde, per completare la sua mise, non ha scelto le sneakers bensì un paio di lussuosissime décolletées nere a punta. Felpa e tacchi: un inaspettato contrasto – anzi, sarebbe meglio chiamarlo connubio – di stile per generare un meritato effetto Wow.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Felpe a tinta unita e stampe animalier: perché no? Questo look street style ci dimostra quanto aperta alla sperimentazione sia (come sempre) la moda autunno 2024. Le fantasie feline sono tornate per restare, e questa stagione le stiamo vedendo essere protagoniste praticamente (quasi) ovunque. Tuttavia, siamo qui a consigliarti non tanto l’acquisto di una felpa leopardata in sé quanto lo styling di una felpa nera (o di un altro colore) con cappotti, pantaloni o gonne animalier.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le felpe must-have da comprare ora

Dalla teoria alla pratica, ecco le felpe col cappuccio da avere nel radar per interpretare al meglio le tendenze moda autunno 2024 attraverso i tuoi prossimi look. A renderle uniche e distintive non è il colore specifico né la stampa (eventualmente) proposta: scegli la tua felpa in base al tessuto di cui necessiti. Per il guardaroba di questa stagione, la felpa in cotone resta sicuramente un pezzo chiave: è la scelta ideale anche per i look sportivi destinati alla palestra. Tuttavia, se vuoi indossare la felpa col cappuccio sostituendola ai maglioncini, noi ti consigliamo la lana e il misto cashmere. Per sentirti coccolata e cool al tempo stesso.

In prezioso filato di pura lana, Max Mara (€390)

In misto lana, viscosa e cashmere. United Colors of Benetton (€79,95)

Felpa oversize con cappuccio, H&M (€14,99)

Felpa teddy con cerniera frontale, Adidas by Stella McCartney, su MyTheresa (€250)

Con stampa sulla schiena, Nude Project (€109)

Stampata e con cappuccio, Bershka, su Zalando (€35,99)

In maglia di lana effetto bouclé, Fay (€490)

In misto lana e cashmere, Marella (€159)

Slavata e con cappuccio, Zara (€29,95)

In 100% cotone, Jacquemus, su MyTheresa (€320)

Leggi anche Shopping: i cappotti da comprare ora

Leggi anche Maglie a maniche lunghe: idee shopping per i tuoi look

Leggi anche Come abbinare gli stivali alle gonne? Ecco 5 idee