Abbiamo avvistato tantissime tendenze moda sulle passerelle della Milano Fashion Week, ma anche lo street style ci ha dispensato diktat validissimi. Lo stile delle it-girls si conferma ancora una volta una grandissima fonte di ispirazione, tra scarpe, cappotti, fantasie animalier e capi imprescindibili. Ne abbiamo selezionati 5 per i tuoi prossimi look: pronta a passare dalla teoria alla pratica?

1. Il cappotto in montone nello street style della MFW

La it-girl italiana Veronica Ferraro spiana la strada ai cappotti di tendenza questo autunno. La sua scelta per lo street style della Milano Fashion Week è ricaduta sul montone lungo, che ha sfoggiato con pantaloni effetto-pelle color cioccolato e maglia dolcevita celeste a costine. Borsa e scarpe richiamano la nuance del suo cappotto. Il risultato finale ci piace, e solletica anche la nostra fantasia sulla possibilità di esplorare delle variazioni sul tema. Ad esempio, il cappotto in montone indossato con i jeans. Una combinazione (sempre) adorabile!

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Il vestito animalier nello street style della MFW

L’animalier torna a far parlare di sé in tutte le sue forme ed espressioni. Nello street style internazionale avevamo già avvistato un ampio ritorno della gonna leopardata. A New York, invece, le it-girls hanno dato prova di quanto anche la stampa dalmata sappia essere versatile e interessante nelle sue tante interpretazioni. E tra le strade di Milano? Le stampe feline ci esortano a tirar fuori il nostro animo più eclettico e avvincente: il minidress leopardato potrebbe essere proprio il nostro prossimo must-have. Eventualmente, anche in versione più lunga!

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. La gonna di pelle dalla silhouette scampanata

La gonna di pelle (o effetto-pelle) è stata nostra alleata nel transition style di settembre, e continuerà a esserlo anche ora che la moda autunno 2024 ha ufficialmente segnato il suo arrivo. Come si indossa? È stato proprio lo street style della Milano Fashion Week a suggerirci un’idea che racchiude insieme coolness ed eleganza. Come nel precedente look di Veronica Ferraro, torna la maglia dolcevita celeste a supportarci nello styling. La gonna di pelle scampanata si sfoggia così a contrasto cromatico con una nuance pastello. E a completare la mise, ci pensano borsa e stivali.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Il cardigan oversize

Ma quanto adoriamo il granny style? Il cardigan oversize è una vera coccola. E finché il freddo non tornerà definitivamente, potrai testarti nello styling di questo eccezionale passepartout lasciandogli tutta la scena, proprio come fosse un capospalla. Dello street style di Milano abbiamo adorato l’abbinamento con i vestiti in tulle ricamato: un’elevazione al quadrato dell’idea di romanticismo. Nota bene: sì al cardigan monocromatico a trecce ma anche al cardigan a righe che mixa insieme più colori!

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Gli stivali cuissardes

E dal fronte tendenze scarpe, ecco il ritorno dei cuissardes. L’autunno è arrivato, e lo street style di Milano ci ricorda quanto sensuali sappiano essere gli stivali dal taglio oltre il ginocchio. Puoi indossarli sotto i cappotti lunghi per creare un effetto finale ancor più seducente. E se con le minigonne ti sembra di osare (o meglio, esagerare) troppo, sentiti libera di approcciarli con più discrezione prediligendo le gonne midi o gli abiti lunghi.