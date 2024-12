Non solo maglioni e dolcevita! Le tendenze knitwear della moda inverno 2024 ci esortano ad avere nel nostro radar anche i vestiti di lana più belli (e caldi) da comprare ora. Indossarli è una vera coccola, e già solo al tatto si prospettano come un balsamo per il cuore: d’altronde, chi non vuole sentirsi al riparo dal freddo quando le temperature si abbassano drasticamente? In questa guida shopping ti invitiamo a fare il punto insieme a noi, valutando come sfoggiarli e quali comprare. PS. Come sempre, ne troverai per ogni budget!

Come indossare i vestiti di lana?

Se c’è una lezione di stile che apprendiamo dallo street style della moda inverno 2025, è essenzialmente questa: i vestiti di lana sono tutt’altro che noiosi. Anzi! Per quanto il taglio sartoriale possa non rimandare alla sofisticatezza degli slip dress di seta (l’emblema della sensualità per eccellenza, vero?), i vestiti di lana ci consentono di sperimentarci nella nostra femminilità in modo differente dal solito. Quelli avvitati e con gonna leggermente scampanata, ad esempio, sono un’autentica esortazione allo styling con collant e tacchi stiletto. Quelli morbidi e leggermente oversize (magari anche con la zip, per un tocco di praticità in più!) ben si prestano ai look con gli anfibi o gli stivaletti Chelsea.

Anche in fatto di colori, i vestiti di lana convolano a nozze nei look color blocking. Sì agli abbinamenti di nuance contrastanti, come il glicine con il giallo lime. Oppure, ben venga avvalersi dei colori classici, spaziando dal nero alle nuance biscottate (crema, nocciola, marrone) tipiche della stagione invernale.

Shopping: i modelli must-have da comprare ora

Detto fatto, abbiamo mantenuto la promessa iniziale: selezionare vestiti di lana per ogni budget. In questa guida shopping troverai i modelli più interessanti del momento, realizzati talvolta anche in cashmere o in maglia a coste. Anche le texture sono niente male, vedere per credere i vestiti in maglia a trecce. I colori virano invece dalle proposte più low profile (come il grigio e il celestino) alle tonalità audaci con cui potrai esprimere tutta la tua personalità (il rosso in primis!). Divertiti infine a scegliere il taglio sartoriale più giusto per te, dalle silhouette morbide e cocoon a quelle strutturate e avvolgenti.

In 100% lana, Zara (€119)

In 100% lana e con bottoni, Elena Mirò (€119)

In maglia a coste, H&M (€39,90)

In lana e cashmere, JW Anderson, su MyTheresa (in sconto a €325)

In lana, viscosa e cashmere, Stefanel (€139)

In maglia e a collo alto, Mango (€45,99)

In maglia e con motivo a rombi, OVS (€34,95)

In filato soffice e con zip, Uniqlo (€39,90)

In misto lana, United Colors of Benetton (€79,95)

In lana con volant, Blumarine, su MyTheresa (in sconto a €660)

