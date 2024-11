Le temperature si abbassano, ma la voglia di elevare lo stile (al quadrato) aumenta. E come riuscirci se non con una sciarpa calda e a prova di tendenze moda inverno 2024? Le it-girls protagoniste dello street style delle scorse fashion week sono la nostra fonte di ispirazione: abbiamo rubato 5 idee validissime ai loro look, da copiare alla lettera o reinterpretare nelle nostre prossime mise di questa stagione.

1. Come abbinare la sciarpa al bomber di pelle

L’inverno ha portato con sé cappotti e piumini nel nostro guardaroba. Eppure c’è chi (come noi!) del bomber di pelle ancora non riesce a privarsi. La sua coolness è immensa, non a caso è un must-have amato a tutte le età. Certo, però, con il freddo va rivisto lo styling: meglio aggiungere una sciarpa calda, e non solo per puro vezzo estetico. Questo look street style punta sul contrasto cromatico del nero con il bianco panna. Semplice, classico, perfetto per tutti i giorni.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Un accento di rosso sul cappotto cammello

Basta poco per energizzare un look, specialmente se il protagonista è un capospalla classico e senza tempo come il cappotto color cammello. Le tendenze moda inverno 2024 dello street style ci esortano a sperimentare l’abbinamento con la sciarpa rossa. Non una sciarpa estremamente voluminosa, bensì una versione sottile e semplice da sfoggiare. Puoi provare a replicare l’effetto finale anche con altri colori! Pensa, ad esempio, alle sciarpe fucsia, arancioni o blu elettrico. Quale colore fa più per te?

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Come abbinare la sciarpa (o il maxi collo) in shearling

Cerchi l’idea giusta per conferire al tuo look un effetto wow? Opta per le sciarpe o i maxi collettoni in lana o montone. Oltre a tenerti al caldo, sono l’accento inaspettato che aggiunge colore e volume al tuo styling. Nel look street style selezionato per te, lo troviamo in una candida nuance rosa pastello e perfettamente abbinato al blazer nero. Sentiti libera di sperimentarlo anche con i cappotti oversize!

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. La sciarpa bicolor sul tailleur

Perché indossare un solo colore, se possiamo averne ben più di uno? La sciarpa bicolor a strisce è la grande certezza della moda inverno 2024, specialmente se scelta in colori neutri come il nero e il bianco. La verità – e questo lo dimostra proprio lo stile delle it-girls – è che sta bene con tutto: dai piumini imbottiti e casual ai tailleur in velluto o quelli dalle fantasie paisley. Avvolgila con nonchalance intorno al collo, lasciando che le due estremità finali predominino sul look: un accessorio statement si indossa perché si noti!

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. En pendant col cappotto è un’idea chic!

Vestitino corto e stivali, un cappottino dalla silhouette a uovo (perfetto anche per lo stile premaman!) e una sciarpa perfettamente abbinata. Il colore predominante in questa idea tutta da copiare è il grigio, e noi la approviamo per un motivo facilmente deducibile: è una nuance basic e minimale, semplicissima da sperimentare e portare nel nostro stile quotidiano. Eppure, se lo volessi, potresti replicare la combo sciarpa + cappottino en pendant prediligendo un colore più audace. Come il rosso o il ceruleo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

