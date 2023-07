" Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più!": via libera ai look all'insegna del turchese, colore protagonista delle sfilate moda primavera-estate 2023

D’estate, il colore turchese sa davvero come sublimare l’abbronzatura. È inoltre un dolce rimando all’elemento dell’acqua, proprio quella più cristallina in cui un tuffo è d’obbligo durante la stagione calda. Ecco allora che la nuance di tendenza della moda estate 2023 diventa anche una percezione e uno stato d’animo: lo dimostrano questi 5 look da cui prendere ispirazione subito.

L’abito midi tutte frange

Non è passato inosservato: l‘abito midi color turchese che ha rubato il nostro cuore arriva dalla passerella della sfilata Bottega Veneta moda primavera-estate 2023. Che sia per te fonte d’ispirazione per scegliere il tuo prossimo must-have! Dettagli: lo scollo a V non è profondissimo, e a rubare la scena sono sicuramente le frange che tempestano l’abito in tutta la sua lunghezza. Come abbinarlo? Lasciagli completamente il palcoscenico: le décolletées nere o un paio di sandali nelle tonalità dell’incarnato sapranno reggergli il gioco esaltandone colore e silhouette.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Bottega Veneta primavera-estate 2023.

Il caftano turchese, lungo e prezioso

Questa estate non avrai migliore alleato al di fuori di lui: il caftano, che – sì! – si indossa anche in città (e non solo al mare). Questa proposta turchese in tessuto dalla finitura lucida arriva dalla sfilata Luisa Spagnoli primavera-estate 2023. Polsini e colletto sono tempestati di gemme luminose, che ne esaltano la bellezza e l’eleganza. Rubiamo subito la lezione di stile dal prêt-à–porter: di giorno, puoi indossare il caftano turchese con accessori in paglia e bracciali bangle. Sì anche ai sandali ultraflat in pelle effetto metallizzato. Di sera, se la necessità del tacco alto chiama, puoi indossarlo con un paio di raffinatissimi sandali stiletto e clutch gioiello.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Luisa Spagnoli primavera-estate 2023.

Turchese, giallo e fucsia nelle celebri stampe Missoni

Non solo turchese in chiave total look. In passerella da Missoni, il colore protagonista della moda estate 2023 incontra il giallo, il fucsia e il bianco, in una fusione di nuances energiche e audaci. Qui è il copricostume trasparente che chiama la nostra attenzione: si indossa sopra il costume da bagno intero, con mini clutch abbinata. Turchesi anche i sandali con fascia trasparente dall’effetto vedo-non-vedo e lacci da intrecciare intorno alle caviglie.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Missoni primavera-estate 2023.

Blu, azzurro, acquamarina: il color blocking in palette

Se ti piace giocare con più colori, il color blocking in palette potrebbe fare al caso tuo. L’ispirazione stavolta arriva dalla passerella della sfilata Proenza Schouler, dove il pizzo tradizionale della camicia incontra anche il pizzo sangallo dei pantaloni a vita alta. Colori protagonisti: turchese, celeste, azzurro e blu elettrico, un quartetto infallibile per reinterpretare in un solo e unico look tutte le sfumature del mondo acquatico.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Proenza Schouler primavera-estate 2023.

Il mix & match cromatico secondo Pucci

E infine, arancione, glicine e verde acido: tre nuances che si sposano a perfezione con il turchese e l’acquamarina. È la casa di moda Pucci a portare il concetto alla massima espressione, esemplificando il tutto con una proposta molto utility (e a prova di tuffo). Galleggiante compreso.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Pucci primavera-estate 2023.