S ono tanto pratici quanto scenici: fai spazio nel guardaroba, i sandali gladiatore sono il must-have che compri adesso e - fidati di noi - amerai indossare per tutte le stagioni calde a venire. Scopri come indossarli e quali comprare in questo prontuario di stile



Li abbiamo visti sfilare sulle passerelle del prêt-à–porter ed essere anche massimi protagonisti dei look street style. Possiamo ben dire che la moda estate 2023 strizza l’occhiolino ai sandali gladiatore, tendenza imperativa da scoprire subito. Quanto a come replicare i look, la nostra selezione shopping a prova di budget include 10 proposte assolutamente must-have. Che la caccia ai tuoi alleati di stile abbia inizio!

Launchmetrics/Spotlight

Sandali gladiatore: le ispirazioni da passerelle e street style

La massima ispirazione in fatto di sandali gladiatore arriva dalle sfilate moda primavera-estate 2023, complice la cifra stilistica di Giambattista Valli. Preziosi, opulenti, tempestati di gemme colorate luminosissime, i must-have di stagione rubano la scena sotto completi in tweed con profilature in oro. Sembra di essere al cospetto di un Maharaja: ogni dettaglio contribuisce a rendere sontuosi ed eleganti i sandali gladiatore.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Giambattista Valli primavera-estate 2023.

Lo street style sceglie invece la via della praticità. Semplici sandali da intrecciare intorno alla caviglia, sempre con suola flat per prediligere la comodità. Le it-girls li indossano sotto gli abiti alla caviglia in cotone freschissimo, e l’idea non ci dispiace affatto. Annotiamo i dettagli e replichiamo il look!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Guida shopping: i 10 modelli da comprare ora

Ed ecco le nostre proposte per interpretare la tendenza di questa estate. In questa selezione shopping troverai certamente i modelli più classici e tradizionali in morbida pelle, ma anche le versioni che aggiungono un accento glamour a questo iconico pezzo chiave del guardaroba femminile. Pelle effetto metalizzato, palette cromatiche briosissime, dettagli metallici, perle, cristalli e laccetti in corda: a te la scelta!

Sandali in pelle, Max & Co. (€143,00)

Artigianali, con lacci in corda e conchiglie, Milletrecento (€95)

In pelle multicolor, Ancient Greek Sandals (€230)

Con fascette incrociate, Zara (€45,95)

Ultraflat con laccetti da intrecciare, H&M (€17,99)

Con cinturini colorati, Next (€58)

Artigianali, in pelle. Sandali Corcione (da €70)

Con fasce metallizzate, Mango (€49,99)

Sandali in ecopelle, Beatrice b (€99)

Con cinturini rigidi e strass, Bata (€29,99)