F orse ti rimandano alle tipiche tovaglie della nonna, usate anche per i pic-nic: ebbene, passa il tempo ma non il fascino dei quadretti Vichy. Sono loro i protagonisti della moda estate 2023, vedere per credere i look di passerella che ci offrono tutta l'ispirazione necessaria per indossarli subito

Era il 1959 quando Brigitte Bardot indossò un meraviglioso abito a quadri Vichy nel giorno delle sue nozze con Jacques Charrier: il vestito fu realizzato per lei dal couturier Jacques Estérel. Oltre cinquant’anni dopo, il fascino di quell’abito può ben dire di non aver mai conosciuto il passare del tempo. Ne sono una prova le sfilate delle collezioni moda primavera-estate 2023, dove i quadretti in stile “tovaglia della nonna” tempestano abiti, gonne e pantaloni in ogni declinazione cromatica possibile. Dal rosa pastello al blu passando per il rosso e il celeste: ecco come indossare i quadretti Vichy questa stagione.

Colori candy: i quadretti Vichy nella nuance rosa pastello

Je vois la vie en rose! Esiste forse un colore più candido del rosa pastello? La nuance romantica per eccellenza contraddistingue i vestiti con quadretti Vichy avvistati in passerella da Acne Studios dove il tessuto tovagliato incontra spacchi generosi, fiocchi voluminosi, maxi borse e zoccoli con le borchie per un contrasto punk-rock. Il bon ton di Chanel non conosce rivali: anche la direttrice creativa Virginie Viard ha presentato per la primavera-estate 2023 una collezione ricca di quadretti Vichy, che ritroviamo nella maxi tuta con top formato gilet. Tutto rigorosamente in tweed, tessuto signature della maison francese. Infine, vestiti a quadri in passerella da Maryling, che presenta per questa stagione un perfetto abito midi con scollo a barca e maniche a sbuffo.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Acne Studios moda primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chanel moda primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Maryling moda primavera-estate 2023.

Rosso passione e quadretti Vichy

È il colore dell’amore, ma anche una nuance che non lascia passare inosservate! Energico, deciso, sinonimo di risolutezza, anche il rosso fa sì che i quadretti Vichy prendano vita a contrasto col bianco. È ancora una volta il marchio Acne Studios a mostrarci come si porta, abbinando stavolta la maxi camicia oversize ai pantaloni bermuda aderentissimi (hanno lo stesso fascino odi et amo dei ciclisti, non è vero?). Per completare questo total look all’insegna del rosso, è stata aggiunta una borsa maxi in vernice. Si puntino i riflettori anche sulla sfilata Kenzo: la moda primavera-estate 2023 secondo il direttore creativo Nigo punta sugli abiti a fascia, con corpetto arricciato e gonna morbida. Ci piace.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Acne Studios moda primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Kenzo moda primavera-estate 2023.

Nel blu dipinto di blu

Dulcis in fundo, un salto nel blu dipinto di blu. I quadretti Vichy spaziano in una palette cromatica che procede dal celeste al navy senza perdere mai né fascino né consensi. Le silhouette oversize di Acne Studios tornano anche in quest’ultima variante colore, ma a rubarci senz’altro il cuore è il completo top e pantaloni presentato in passerella dalla casa di moda Ports 1961. Le linee sono morbide, i volumi perfettamente studiati, e il risultato finale è un look che ameremmo indossare qui e ora. Mood da marinaretta infine per Kenzo, dove la camicia bianca con collo à la marinière fa capolinea sotto il tailleur a quadri Vichy.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Acne Studios moda primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Kenzo moda primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ports 1961 moda primavera-estate 2023.