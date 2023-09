A ltra giornata di sfilate, altre emozioni. La Milano Fashion Week prosegue con il suo ricco programma di fashion show all'insegna delle collezioni moda primavera-estate 2024. Cosa ha fatto battere il nostro cuore oggi? Te lo sveliamo anche stavolta nella nostra wish list

Manca ancora un giorno prima che il sipario cali su questa edizione di Milano Fashion Week: la settimana della moda non è stata fermata dalla pioggia (quasi) costante, anzi, addetti ai lavori e celebrità hanno presidiato le sfilate delle collezioni moda primavera-estate 2024. In questa giornata numero #4, altre grandi maison hanno sfilato in passerella: Dolce&Gabbana, Ermanno Scervino, Ferragamo. Scopri subito cosa ha rapito la nostra attenzione e perché.

Moda primavera-estate 2024: la giacca bomber di Ferrari

Lo spirito utilitaristico incontra la sensualità: nell’essenza del marchio Ferrari c’è anche l’idea di una femminilità molto pratica, che nel nostro immaginario rimanda invitabilmente al mondo automobilistico. E infatti, come non scegliere una Ferrari rossa – ops – una giacca Ferrari rossa? La silhouette bombata e l’effetto vinile la rendono estremamente cool. Da immaginare con pantaloni in denim scurissimo per renderla ancora più versatile.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ferrari primavera-estate 2024.

Il blazer di Ermanno Scervino

Dalla passerella alla vita reale: forse per molte risulterebbe poco pratico e versatile copiare il look alla lettera, con tanto di shorts (cortissimi) e corsetto. Ma noi abbiamo puntato il nostro fashion radar sul blazer beige, completato da cristalli preziosissimi e specchietti. Ci immaginiamo di indossarlo sopra un top, una camicia o – perché no? – proprio una T-shirt bianca. E con i jeans a vita alta, perfetti per rendere urban anche il più chic e sofisticati dei blazer sartoriali.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ermanno Scervino primavera-estate 2024.

Il vestito plissè di Ferragamo

La morbidezza del plissè, la forza dei dettagli come il colletto rigido in pelle. Anche noi donne siamo così: vulnerabili e forti, un connubio che Maximilian Davis – direttore creativo di Ferragamo – porta in passerella in questa collezione. A rubare la nostra attenzione è stato l’abito plissettato lungo che la celebre modella Paloma Elsesser ha indossato in tutta la sua bellezza.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ferragamo primavera-estate 2024.

Il body di Andreadamo

Andreadamo, il brand moda fondato dall’omonimo stilista Andrea Adamo, ha un cavallo di battaglia fortissimo: la sua straordinaria attenzione alla maglieria. È per questa che della sua collezione abbiamo scelto il body nero con profondo scollo a V e bottoncini: lo immaginiamo con jeans a zampa e a vita alta, niente di più semplice e sofisticato.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Andreadamo primavera-estate 2024.

La lingerie di Dolce & Gabbana

Non solo il classico tubino nero. Domenico Dolce e Stefano Gabbana sanno come valorizzare le forme femminili, tutte le forme. Ecco perché della collezione vogliamo sottoporre alla tua attenzione la lingerie nera, sensualissima. Dagli slip dress in tulle ricamato e impreziosito ai bustier, i reggicalze e i collant. Divini.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dolce&Gabbana primavera-estate 2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dolce&Gabbana primavera-estate 2024.

Il vestito a campana di Jil Sander

È il minimalismo che adoriamo del marchio Jil Sander, diretto oggi da Lucie e Luke Meier. In questo look, c’è una lezione di stile chiara: i look tono su tono sanno essere molto sofisticati. Specialmente se accessoriati nel modo più opportuno: questo vestito con gonna a campana acquisisce un certo je ne sais quoi con collana maxi con cristalli e cappellino monocromatico coordinato.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Jil Sander primavera-estate 2024.

L’abito stampato di Missoni

Catapultiamoci nell’universo Missoni: e come, se non amandone le stampe? Colori e geometrie da sempre si ripetono di stagione in stagione variando nelle nuances e nelle dimensioni. Questo vestito lungo e aderente con colletto dolcevita è pura espressione di femminilità, tra tonalità pastello e leggeri drappeggi.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Missoni primavera-estate 2024.