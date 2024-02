P rosegue spedita la Milano Fashion Week. Al suo secondo giorno di sfilate, le tendenze moda impazzano: capispalla, gonne, tubini, abiti espressione di una femminilità intellettuale e concreta. I nostri preferiti? Come al solito, abbiamo preparato per te una wish list. Pronta a sognare?

Altro giro, altra corsa. Dopo una prima giornata ricca di tendenze e chicche di stile, continua la Milano Fashion Week all’insegna delle collezioni moda autunno-inverno 2024-2025. I nomi di punta di oggi? Indubbiamente Max Mara e Prada, il debutto di Adrian Appiolaza alla direzione creativa di Moschino, Emporio Armani (perché re Giorgio è sempre re Giorgio!) e MM6 Maison Margiela. Di ogni maison, abbiamo selezionato i look che più ci hanno fatto sognare. Scoprili subito!

La cappa color cammello di Max Mara alla Milano Fashion Week

È una nuance emblematica – il color cammello – nell’universo Max Mara. Conosciuto anche per essere il protagonista dell’iconico teddy coat, stavolta lo ritroviamo essere centrale in una maxi cappa con tasche altrettanto oversize. Il capospalla è parte della nuova collezione moda autunno-inverno 2024-2025, realizzata dal direttore creativo Ian Griffiths avendo come ispirazione la scrittrice Sidonie-Gabrielle Colette e la sua opera Sleepless Nights. È il must-have che non ti aspetti nel guardaroba femminile. Pratico, versatile. E anche tanto chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Max Mara autunno-inverno 2024-2025.

La gonna di paillettes di Genny

Non la solita gonna di paillettes. Lunga e dalla silhouette a tubino, ci piace e ci convince per la sua versatilità. La indossi di giorno con le sneakers bianche per un look glamour ma casual. E la indossi di sera con décolletées a punta per un risultato sofisticato più che mai. Passepartout subito!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Genny autunno-inverno 2024-2025.

Il blazer di Calcaterra

Per il guardaroba femminile non c’è nulla di più indispensabile di un buon blazer sartoriale: ce lo ricorda Calcaterra, che fa leva proprio su questo prezioso must-have per la sua collezione moda autunno-inverno 2024-2025. Linee pulite e vestibilità impeccabile: scelto nella nuance basic giusta, il blazer diventa un autentico alleato. E, fidati, lo indossi con tutto. Dai jeans alle gonne, dai pantaloni a sigaretta agli abiti longuette.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Calcaterra autunno-inverno 2024-2025.

Il tubino di Anteprima

Certo, il tubino nero è un grande classico e non si tocca. Ma se ti proponessimo anche una valida alternativa? La moda autunno-inverno 2024-2025 secondo Anteprima non può che includere anche un tubino in tweed dalle finiture luminose, con orlo sfrangiato per un ulteriore accento di carattere e personalità.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Anteprima autunno-inverno 2024-2025.

Il pareo di Sagaboi

Buona la prima per Sagaboi, il brand dal dna caraibico che ha debuttato alla Milano Fashion Week. La direzione creativa è di Geoff K. Cooper, che ci ha letteralmente trascinate in un universo fatto di colori e suoni a ritmo di calipso. Chicca di stile: quando l’estate sarà finita, aspettate a mettere via il pareo. La moda autunno-inverno 2024-2025 ci invita a indossarlo sopra i leggings e le tute jumpsuit. L’estate, d’altronde, è uno stato d’animo!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Sagaboi autunno-inverno 2024-2025.

Il vestito coi fiocchi di Prada

La collezione Prada autunno-inverno 2024-2025 porta in passerella una femminilità intellettuale, così come concepita dai co-direttori creativi Miuccia Prada e Raf Simons. Anche nel romanticismo e nella frivolezza può esserci lo spessore della cultura, la ricchezza di una personalità con un ricco bagaglio di storia. Ecco allora che un vestito con i fiocchi non è più (solo) un semplice vestito con i fiocchi. Bensì, la testimonianza di una donna specchio del suo tempo, figlia della sua era.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prada autunno-inverno 2024-2025.

Il cappotto di MM6 Maison Margiela

Oversize e dal taglio maschile. Scelto (di proposito) di qualche taglia in più per conferire al look un effetto effortless chic. È la proposta di MM6 Maison Margiela per questo capospalla color khaki che ha subito conquistato tutta la nostra attenzione. Lo scegliamo perché a dargli rilevanza non è solo l’impeccabile taglio sartoriale ma anche lo styling: un color blocking efficace e d’impatto.

Foto Launchmetrics/Spotlight. MM6 Maison Margiela autunno-inverno 2024-2025.

La felpa stampata di GCDS

Abbiamo tutte i nostri scheletri nell’armadio, no? Comprese le felpe con le stampe un po’ punk, come questa della collezione Toys for adults (letteralmente, “giocattoli per adulti”) di GCDS. Un tema con cui giocare, ma anche e soprattutto capi con cui giocare: nello styling, in primis. Ecco la felpa sporty portata con minigonna e guanti di pelle.

Foto Launchmetrics/Spotlight. GCDS autunno-inverno 2024-2025.

La blusa con le stelline di Emporio Armani alla Milano Fashion Week

Polvere di stelle e tanto glamour: l’eleganza di re Giorgio è fatta per sognare. E di sogni, lo stilista piacentino, ce ne offre sempre moltissimi. Ecco una blusa Emporio Armani dall’effetto vedo-non-vedo con stelle e lune dipinte di argento: un capo assolutamente poco concepibile per un look quotidiano. Però, dai, sulle passerelle della Milano Fashion Week… lasciateci sognare.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Emporio Armani autunno-inverno 2024-2025.

Il trench di Moschino alla Milano Fashion Week

Urrà per Adrian Appiolaza, il nuovo direttore creativo della maison Moschino. La prima collezione, riferita alla stagione moda autunno-inverno 2024-2025, è solo l’incipit di un nuovo percorso stilistico. Certo, accogliere il lascito del suo predecessore Jeremy Scott (visionario, pop, audace, coraggioso!) non sarà facile. Se poi consideriamo anche che il neo direttore creativo è entrato a far parte del brand lo scorso gennaio saltando su un treno in corsa, non resta che attendere la prossima collezione per testimoniare il consolidamento della sua cifra stilistica. Intanto, noi abbiamo messo gli occhi su questo trench cammello. Passepartout per antonomasia.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Moschino autunno-inverno 2024-2025.

Il tailleur di Tom Ford alla Milano Fashion Week

Quando dici Tom Ford, dici power dressing per eccellenza. Perché se c’è una cosa che lo stilista americano ha insegnato alla moda contemporanea è che – sì! – la donna può e deve essere (e sentirsi!) sexy anche con indosso un semplice tailleur. Il suo successore Peter Hawkings, che è direttore creativo del brand da un anno a questa parte ormai, continua a esplorare questa dimensione. Fatta di femminilità pura e assoluta senza rinunciare all’uso del tailleur.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Tom Ford autunno-inverno 2024-2025.

Il black & white di Maryling

Poche cose ci ricordano il valore dei grandi classici. Una di queste è il black & white, un contrasto cromatico sempre d’effetto, specialmente se proposto a stampa piena su un capospalla che richiama l’effetto ottico del pied de poule. A portarlo sulle passerelle della Milano Fashion Week è Maryling, la cui collezione moda autunno-inverno 2024-2025 vuole essere il ricordo di una giornata sugli sci tra le cime innevate di Madonna di Campiglio. Si chiama infatti Winter Snowflake Adventure.

Foto courtesy. Maryling autunno-inverno 2024-2025.